FriXion Ball, la penna che cancella gli sbagli!

Stampa

Pilot

Una linea di penne, pennarelli ed evidenziatori cancellabili per la libera espressione della creatività, da usare dall’ infanzia fino agli istituti superiori. Pilot Frixion adotta la tecnologia ad “inchiostro termosensibile”, per cancellare gli errori grazie alla frizione della semisfera in plastica integrata nel fusto, e ricominciare subito a scrivere parole e realizzare progetti..

Dalla prima penna Frixion Ball punta media 0,7 a cappuccio del 2007, la collezione si è arricchita di tante novità. Se il tratto è essenziale, il colore non è da meno. Un’ampia tavolozza caratterizza i prodotti Frixion, fino alle 15 sfumature dell’apprezzata Frixion Ball 07, “l’originale”.

Svago e studio unici grazie ai nuovi colori di Frixion Ball 07 : cinque colori di tendenza, APRICOT ORANGE, CORAL PINK, PURPLE, SKY BLU e WINE RED, e la morbidezza e la scorrevolezza della punta 0,7, per appunti sempre in ordine ma con vivacità.

E si sta attenti anche all'ambiente...

Per la salvaguardia del pianeta, per dare una mano all’ambiente, anziché gettare la penna quando è finita, ricaricala! Troverai i refill in tutti i 15 colori.

Se (ami) i giochi analitici e logici ti rilassano e ti divertono sia in vacanza che a casa;

Se ti piace risolver eenigmi per allenare la memoria, stimolando le funzioni cognitive e sviluppando l'intelligenza;

Se impazzisci per il Sudoku, per mettere alla prova il tuo senso di osservazione e la logica.

Se adori le parole crociate, per arricchire il tuo vocabolario;

Questi esercizi di "ginnastica per la mente" sono molto utili, pur offrendo momenti di relax, ma è facile sbagliare.

Grazie alle penne FriXion Ball, potrai cancellare rapidamente lettere, parole e numeri per ricominciare da capo ogni volta.

Impareggiabile per imparare a scrivere, richiesta dalle maestre per i bimbi di seconda e terza elementare.

Imparare le lettere dell'alfabeto diventerà un gioco, gli errori spariranno per lasciare spazio alla sicurezza e all'autostima.

La penna FriXion Ball sarà in edicola dal 12 maggio al prezzo di € 7.90 con il banded Focus Junior+Focus Wild + Focus Junior Best