Focus Live 2023: a Milano tanti laboratori e attività STEAM per i bambini (3-4-5 novembre)

Dal 3 al 5 novembre torna Focus Live, il festival della scienza di Focus che è alla sua sesta edizione, al Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano per una tre giorni ricca di incontri, laboratori, esperimenti e spettacoli a tema scientifico. Il titolo di quest’anno è “Visioni”.

Tante attività e laboratori STEAM nell’Area kids. Tanti ospiti speciali: Amelia Ercoli Finzi e Geronimo Stilton

Anche quest’anno una parte importante della manifestazione è dedicata ai bambini e alle bambine, ragazzi e ragazze, che vogliono “mettere le mani in pasta” con le materie STEAM (acronimo di scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) partecipando ad attività e incontri giocosi e coinvolgenti. L’obiettivo della redazione di Focus Junior, Focus Wild e Focus Pico è soprattutto di divertirsi e di fare una grande festa tutti insieme. Info: academy@focusjunior.it

Le attività, gli incontri e gli spettacoli sono GRATUITI

Diversi laboratori saranno a ciclo continuo, quindi non servirà la prenotazione. Altri invece dovranno essere prenotati, ma nel caso in cui ci si trovi in lista d’attesa vale la pena presentarsi nel caso si liberi un posto o per partecipare ad attività alternative.

Sono previsti laboratori con giochi matematici e sul ciclo dell’acqua; installazioni per divertirsi con i colori e la musica; un’escape room sulla fisica e l’energia; letture animate di fiabe; interviste dei giornalisti di Focus Junior con noti scrittori per ragazzi (tra cui la scienziata e ingegnera spaziale Amelia Ercoli Finzi); incontri dedicati a conoscere meglio gli animali; una visita speciale a sottomarino Toti seguita da una lezione; laboratori creativi e di astronomia; quiz sulle meraviglie del corpo umano e tanto altro ancora. Ci sarà anche uno spettacolo con Geronimo Stilton!

I partecipanti ai laboratori avranno in omaggio la sacca di Focus Junior con tanti regali all'interno!

Attività dedicate alle scuole e alle famiglie

Per la giornata di apertura (venerdì 3 novembre 2023) sono invitate soprattutto le classi delle scuole primaria e secondaria di primo grado insieme agli insegnanti. Le giornate di sabato 4 novembre e di domenica 5 novembre saranno soprattutto per le famiglie con bambini.

Dove si svolgono le attività del Focus Live per bambini

Le attività si terranno nell’Area Kids (Padiglione Olona del Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, entrata in via Olona).

I partner dell’Area Kids del Focus Live

Le attività sono state organizzate da Focus Junior, in collaborazione con Mondadori Education, Mondadori Libri per ragazzi, Infn, Happy Child, Way, Universikids. Si ringrazia Giotto per la fornitura di materiali.