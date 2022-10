Focus Live 2022: lab e attività per i ragazzi

Stampa

Dal 4 al 6 novembre Focus Live, il festival della scienza, torna al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano per una tre giorni ricca di incontri, ospiti e tantissime iniziative dedicate al mondo del sapere. Quest'anno poi, ampio spazio sarà riservato ai più giovani, con un'intera Area Kids al padiglione Olona completamente dedicate a bambini, bambine, ragazzi e ragazze che vorranno scoprire i segreti della scienza partecipando a laboratori ed attività esclusive.

Oltre agli immancabili lab di giornalismo di Focus Junior, infatti, al Focus Live saranno presenti tante attività scientifiche a cura di Mondadori Education, Henkel e Università Bicocca di Milano, nonché una postazione per disegnare e colorare a ciclo continuo.

Tutte le attività dell'Area Kids

Focus Junior Reporter

Vestire i panni del reporter per scoprire il mestiere di un vero giornalista. I focusini che s'iscriveranno ai nostri lab conosceranno infatti i membri della redazione di Focus Junior e potranno intervistare i tanti super-ospiti presenti al Focus Live. Pronti a vivere un'esperienza straordinaria?

Slot orari disponibili: Venerdì alle ore 12:00, 16:30; Sabato 11:30, 15:30; Domenica 11:30, 15:30.

Conoscere per riciclare - Henkel

Laboratorio scientifico sul riciclo e la sostenibilità. Attraverso immagini al microscopio, i partecipanti osserveranno da vicino i diversi tipi di materiali per poi soffermarsi sulla plastica. Si sperimenteranno anche alcune caratteristiche di questo materiale ampiamente usato e di cui esistono svariate tipologie, fino ad affrontare i temi legati al suo impatto ambientale e l'importanza del riciclo.

Età: dagli 8 ai 10 anni (classi III, IV e V della scuola primaria).

dagli 8 ai 10 anni (classi III, IV e V della scuola primaria). Numero partecipanti: max 15 per ogni lab.

max 15 per ogni lab. Durata: 30/40 minuti.

30/40 minuti. Slot orari disponibili: Venerdì alle ore 11:00, 12.00, 14:00, 15.00: Sabato e Domenica 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Coding in... "costruzione" - in collaborazione con Mondadori Education

L'interessante attività nasce per avvicinare ragazzi e ragazze alle basi del coding, la "lingua" che ci permette di dialogare con i computer. Il lab sarà diviso in due appuntamenti diversi: uno per i partecipanti più piccoli (età 6-8anni), e uno per i più grandi (9-12 anni). In entrambi però si approccerà il coding con il metodo Bricks4kidz©, che si avvale dei divertentissimi mattoncini LEGO.

Durata: 40 min.

40 min. Numero di partecipanti: 8-10 per ogni lab

8-10 per ogni lab Slot orari disponibili per età 6-8 anni: Sabato alle ore 11:00, 14:00, 16:00.

Sabato alle ore 11:00, 14:00, 16:00. Slot orari disponibili per età 9-12 anni: Sabato alle ore 10:00, 12:00, 15:00, 17:00.

La biodiversità del "minimondo" - in collaborazione con Mondadori Education

Un fantastico viaggio nel piccolo, ma interessantissimo mondo degli insetti. Dopo una breve introduzione sulla biodiversità degli invertebrati e la spiegazione delle caratteristiche degli insetti, i partecipanti verranno infatti sfidati a riconoscere alcuni esemplari di insetti e altri artropodi, anche esotici, grazie al supporto di esperti entomologi.

Età: 9-13 anni. Durata: 30 min. Numero partecipanti: 7/10 partecipanti per ogni lab. Slot orari disponibili: Domenica alle ore 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00



I gas serra e la temperatura dell'aria - in collaborazione con Mondadori Education

Un curioso esperimento per scoprire i segreti dell’atmosfera. L’esperienza consentirà di verificare come la presenza di una grande quantità di anidride carbonica influenzi la temperatura interna ai barattoli.

Età: 9-13 anni.

9-13 anni. Durata: 30 min.

30 min. Numero partecipanti: 15/20 max.

15/20 max. Slot orari disponibili: Venerdì alle ore 14:30; Sabato 10:30, 14:30, 17:30; Domenica 11:30; 16:30.

Una questione di livello - in collaborazione con Mondadori Education

Cos'è lo scioglimento dei ghiacci? E perché rappresenta un pericolo per il pianeta? Scopriamolo con un esperimento che partirà da due semplici bicchieri pieni d'acqua e ghiaccio. Durante l'attività i partecipanti potranno osservare con i propri occhi gli effetti dello scioglimento e, dunque, imparare qualcosa in più sulle cause dell'innalzamento del livello del mare.

Età: 11-13 anni.

11-13 anni. Durata: 30 min.

30 min. Numero partecipanti: 15/20 max.

15/20 max. Slot orari disponibili: Venerdì alle ore 15:30; Sabato 11:30, 15:30; Domenica 14:30.

Come funziona la mano robotica - in collaborazione con Mondadori Education

In questo lab "tecnologico", i ragazzi e le ragazze scopriranno il funzionamento di una vera mano robot. L’esperienza consentirà di riflettere su come funziona il movimento delle dita della mano e sulle modalità sfruttate dalla tecnologia per ricreare tale movimento attraverso una macchina.

Età: 9-13 anni.

9-13 anni. Durata: 30/45 min.

30/45 min. Numero partecipanti: 15/20 max.

15/20 max. Slot orari disponibili: Venerdì alle ore 11:30, 16:00; Domenica 10:30; 15:30

Una nuvola in bottiglia - in collaborazione con Mondadori Education

Come tanti piccoli chimici, i partecipanti si cimenteranno con un esperimento in cui maneggeranno delle bottiglie entro le quali verranno simulate le diverse fasi che permettono la formazione delle nuvole.

Età: 9-13 anni.

9-13 anni. Durata: 20 min.

20 min. Numero partecipanti: 15/20 max.

15/20 max. Slot orari disponibili: Venerdì alle ore 12:30, 17:00; Sabato 12:30, 16:30; Domenica 12:30.

Costruiamo un un corallo - Bicocca

Un'occasione unica per cimentarsi nella ricostruzione della barriera corallina (Coral Restoration). In questo lab infatti i bambini - assistiti ad alcuni esperti dell'Università Bicocca di Milano - potranno lavorare con il pongo per plasmare tanti coloratissimi coralli da adagiare sugli scogli dello stand, allestendo così un nuovo e creativo ecosistema marino.

Durata: il lab si terrà a ciclo continuo per tutta la durata di Focus Live.

Sarà presente anche una postazione di disegno e colore accessibile da parte dei bambini per tutta la durata dell'evento.

Come iscriversi ai lab per ragazzi di Focus Live?

Per partecipare ai lab di Focus Junior e a tutte le attività dell'Area Kids basterà scrivere all'indirizzo academy@focusjunior.it, specificando il nome del laboratorio, la data e la fascia oraria del giorno scelto.

Attenzione: l'iscrizione ai lab non consente automaticamente anche l'accesso al Focus Live. Per prenotare l'ingresso al resto dell'evento, occorre prenotarsi nell'apposita sezione,