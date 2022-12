Focus Junior: laboratori di giornalismo on line per le scuole, iscrivi subito la tua classe

Stampa

Costruiamo insieme un futuro più sostenibile! Focus Junior offre diversi strumenti da mettere nella “cassetta degli attrezzi” degli alunni e degli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, con l’obiettivo di:

sviluppare il pensiero critico , attraverso i fondamenti del giornalismo scientifico;

, attraverso i fondamenti del giornalismo scientifico; comprendere il metodo scientifico per difendersi dalle fake news ;

; conoscere gli impatti dei cambiamenti climatici sul pianeta, sulla natura e sulle persone.

Nonostante la serietà e la complessità dei temi, la redazione di Focus Junior assicura che il tono degli incontri sarà coinvolgente, allegro e adeguato all’età dei bambini e dei ragazzi. Gli incontri saranno svolti insieme a partner autorevoli: Cicap (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze) e Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici).

Ogni ciclo prevede tre incontri al mese, ogni giovedì, dalle 11 alle 12. Si tengono da febbraio a novembre 2023, con la pausa delle vacanze estive. Gli incontri sono on line, attraverso la piattaforma Zoom. Sono GRATUITI. L’insegnante deve solo provvedere all’iscrizione inviando un’email al seguente indirizzo: academy@focusjunior.it. La redazione di Focus Junior risponderà entro due-tre giorni.

Il programma degli incontri di Focus Junior con le scuole

I progetti delle scuole saranno pubblicati su Focus Junior!

Le classi potranno inviare i loro giornalini di carta o web, articoli, disegni, foto o video sul tema del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Il termine per l’invio è il 30 novembre 2023.

La redazione selezionerà il materiale più in linea con Focus Junior per la7u pubblicazione sulla rivista, sito o social network. Alle classi che hanno prodotto i lavori più originali e d’impatto, a giudizio insindacabile della redazione, saranno riconosciuti attestati di partecipazione, webinar di approfondimento e abbonamenti gratuiti a Focus Junior.

Ogni mese Focus Junior ti racconta che cosa c’è di nuovo

La redazione dedicherà una pagina alla Focus Junior Academy, con consigli di giornalismo e risposte alle domande delle classi.