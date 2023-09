Focus Junior Days a IL CENTRO di Arese

Stampa

Nel vasto programma dei laboratori dei Focus Junior Days, interamente gratuiti, il titolo del prossimo appuntamento, 30 settembre -1 ottobre, è “Cambiamenti climatici”, un tema di grandissima attualità che si svolge proprio durante la MILANO GREEN WEEK, la settimana organizzata dal Comune di Milano per raccontare, vivere e scoprire una Milano attenta alla cura del bene comune, alla sostenibilità ambientale, alla partecipazione.“

L’energia e la sostenibilità ambientale sono i temi principali dell’evento “Cambiamenti climatici” che si terrà presso il piano terra della galleria commerciale. I bambini, attraverso tanti coinvolgenti esperimenti e interessanti attività, potranno riprodurre i bisogni energetici, scoprire le caratteristiche fisiche dell’anidride carbonica, capire come funzionano i gas serra, comprendere le tante conseguenze del riscaldamento globale, simulare l’innalzamento di mari e oceani, vedere gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute quotidiana di ciascuna persona, apprendere come impegnarsi per l’ambiente con azioni concrete e quotidiane di sostenibilità. L’appuntamento “Cambiamenti climatici” è patrocinato da Earth Day Italia,

Gli appuntamenti FOCUS JUNIOR DAYS sono interamente gratuiti e per partecipare basta prenotarsi sul sito dello shopping mall centroilcentro.it. I bambini che parteciperanno ad almeno 5 tra gli eventi in programma, riceveranno il Passaporto scientifico di Focus Junior e una sorpresa alla fine del percorso. Ogni evento dura 45 minuti ed è possibile iscriversi ai seguenti orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30.

FOCUS JUNIOR DAYS: i prossimi appuntamenti in calendario

Sabato 28 e Domenica 29 Ottobre “Un giorno nel Giurassico”

Un’intramontabile passione dei bambini: i dinosauri. Un viaggio alla scoperta delle “terribili lucertole” che dominarono il pianeta, scoprendone caratteristiche e curiosità, sfatando idee sbagliate ma diffuse, comprendendo i meccanismi dell’evoluzione e le nuove frontiere della paleontologia.

I bambini potranno scoprire com’era la Terra milioni di anni fa, perché i dinosauri erano giganti e le loro principali caratteristiche morfologiche di carnivori ed erbivori, come si sono estinti realmente i dinosauri e come si estraggono i reperti fossili intrappolati da millenni nelle rocce.

Venerdì 24 e Sabato 25 Novembre “Tutti pazzi per la chimica”

Un divertente viaggio nel micromondo di atomi e molecole, attraverso i passaggi di stato fino alle incredibili reazioni chimiche. I bambini sperimenteranno che tutte le materie sono composte di atomi e molecole, come riconoscere i tre stati della materia e cosa succede se la temperatura cambia, che esistono atomi immobili, atomi in movimento e atomi impazziti: nei gas, nei liquidi o nei solidi. I bambini scopriranno cos’è la stupefacente sublimazione, cosa succede se si mescolano le sostanze che troviamo nella dispensa della nonna, la differenza tra miscele semplici e reazioni chimiche e come realizzare le più incredibili reazioni chimiche senza “esplodere”.

Tutte le informazioni sono disponibili su centroilcentro.it.