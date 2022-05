Focus Junior Camp: passa l’estate con noi!

Stampa

L'estate 2022 promette veramente bene: arrivano i nuovi Focus Junior Camp, i camp estivi per ragazzi dove trascorrere settimane di vacanze indimenticabili, giocando con tanti amici, facendo sport ed esplorando i segreti più affascinanti della natura con la curiosità tipica dei focusini, tra Lab, quiz ed esperimenti firmati Focus Junior!

Di che si tratta?

Realizzati in collaborazione con il Tour Operator Sunnylife, che è anche accreditato per la realizzazione dei soggiorni “Estate INPSieme” (iniziativa welfare dell’INPS in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione), i Focus Junior Camp sono dei centri di vacanza sparsi tra i luoghi più affascinanti d'Italia dove ragazzi e ragazze di età compresa tra i 7 e i 13 anni potranno passere una o due settimana in compagnia di tanti coetanei con cui fare amicizia e team specializzati di educatori che li accompagneranno a vivere meravigliose esperienze a contatto con la natura.

Ogni giornata inoltre verrà condita da giochi, quiz in stile Trivia per aspiranti scienziati, lab a tema riciclo e scienza, nonché tanti materiali utilissimi per scoprire i segreti di ogni attività e luogo visitato. Ogni partecipante infatti riceverà lo Scrapbook di Focus Junior - impaginato con tante immagini e curiosità - dove disegnare, incollare foto o annotare spunti e pensieri. Insomma, imparare divertendosi, in pieno stile Focus Junior.

L'offerta è davvero varia, così come le location tra le quali scegliere, ma non finisce qui: ogni partecipante riceverà un abbonamento digitale di 3 mesi a Focus Junior o Focus Wild.

NATURA E VELA

DOVE: CIRCOLO NAUTICO AQUARIUS, POLICORO (MATERA)

Per aspiranti naturalisti, questa avventura tra foreste, fiumi e coste porterà i ragazzi ad ammirare le meraviglie naturali del territorio lucano, osservando da vicino piante e specie animali direttamente nel loro habitat. Non solo: ampio spazio sarà riservato ovviamente anche alla scoperta dei segreti del mare, grazie alle uscite in barca a vela, dove i più attenti potranno avvistare delfini e pesci locali mentre nuotano tra i flutti.

AVVISTAMENTO CETACEI

DOVE: SANTUARIO DEI CETACEI, ARCIPELAGO TOSCANO

Mare e natura assolute protagoniste anche in questo fantastico camp itinerante dove i gruppi di focusini navigheranno tra le perle dell'arcipelago toscano per dedicarsi al Whale Watching, l'osservazione diretta delle balene in cui, come piccoli ricercatori, i ragazzi raccoglieranno dati e informazioni che poi verranno caricati in un'apposita banca dati utilizzata per gli studi dell'ecosistema marino. Oltre a comportarsi come veri biologi marini, i partecipanti impareranno anche le regole basilari per tutelare l'ambiente, con un focus particolare riguardo al tema delle microplastiche, forse una delle minacce più serie all'equilibrio di questi luoghi meravigliosi.

TUTTI CAMPIONI DI SPORT

DOVE: DOVE: CENTRO OLIMPICO CONI, FORMIA (LATINA)

Una vacanza all'insegna di sport e salute. Questo è l'obiettivo del Focus Junior Camp di Formia, un vero must per gli amanti del movimento e dei giochi all'aria aperto. Insieme ad educatori e figure professionali di altissimo livello, i giovani partecipanti verranno infatti accolti dal centro di preparazione olimpica del CONI per passare una o due settimane tra attività di ogni tipo: dal calcio al basket, dal beach volley all'atletica, passando per il tennis e il rugby. Previsti anche momenti dedicati alla corretta alimentazione e al sano riposo "da spiaggia”!

LASSÙ SUI MONTI

DOVE: HOTEL BUCANEVE, TONEZZA DEL CIMONE (VICENZA)

Incastonato tra verdi prati e circondato da maestosi boschi, dalle vette del Monte Cimone e Spitz, Tonezza è un tranquillo paese di montagna dove i giovani partecipanti potranno ritemprare il proprio animo avvicinandosi alla natura. L’obiettivo principale del soggiorno è di far riscoprire il territorio montano in campo naturalistico, geologico, storico, sportivo e culturale attraverso attività ludiche e laboratori.

PER CHI AMA IL MARE

DOVE: LIGNANO SEA CAMP (BELLA ITALIA EFA VILLAGE) – Lignano Sabbiadoro (UD; Friuli)

Un camp dove il mare e la sua sostenibilità diventano gioco, divertimento e conoscenza, con laboratori scientifici ed ecologici, attività marina e pesca sostenibile. Qui infatti gli educatori seguiranno giornalmente i partecipanti in attività tematiche volte a stimolare curiosità, interesse scientifico e spirito di conservazione dei ragazzi verso la fragilità degli ecosistemi marini, minacciati dall’inquinamento causato dall'uomo e dai rifiuti solidi (marine litter). Giocare e imparare a salvare il pianeta: cosa si può volere di più?

GUARDIANI DEL FUTURO

DOVE: GREEN CAMP - Pragelato (TO; Piemonte)

“Non c’è un pianeta B”: il motto del movimento ambientalista ci fa capire che dobbiamo impegnarci

a proteggere la nostra Terra. Al camp presso Camp Casa Alpina/Villa Plinia di Pragelato, in provincia

di Torino, tutto questo lo spiega un gruppo di supereroi che si chiamano “Guardiani del Futuro” e che accompagnano i focusini come te in avventure divertenti alla scoperta delle fonti di energia

rinnovabile e della sostenibilità di tutti gli elementi del pianeta, della tecnologia e anche delle proprie emozioni. Inoltre durante la settimana sono previsti laboratori scientifici, giochi a tema e gite alla scoperta della natura.

Come iscriversi?

Potete anche contattarci scrivendo a Focusjuniorcamp@sunnylife.it o o contattandoci telefonicamente al numero 06 87465874.

Se partecipi al Bando Estate INPSieme 2022 e sei vincitore del contributo, trovi al seguente link https://www.vacanzeinpsieme.it/catalogo/focus-junior-camp, un’area dedicata dove scegliere il tuo Focus Junior Camp preferito ed iscriverti seguendo poche semplici istruzioni secondo le modalità previste dal Bando INPS.

Tutti gli altri possono iscriversi collegandosi al seguente link https://www.sunnylife.it/focus-junior-camp dove trovano tutte informazioni utili dei sei fantastici Focus Junior Camp in programma.

