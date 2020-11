Focus Junior Academy: il giornalino di classe con Focus Junior

Stampa

Come si scrive un articolo scientifico? Come si decidono gli argomenti? Iscrivete la vostra classe alla Focus Junior Academy, il laboratorio di giornalismo ON LINE del magazine più amato dai bambini e dai ragazzi!

CHE COS'È?

Focus Junior Academy è un progetto per le classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado, con l’obiettivo di far conoscere il mondo dell’editoria e del giornalismo scientifico. I laboratori riproducono in modo divertente i momenti fondamentali che ruotano attorno alla realizzazione di un giornale. Con l'emergenza Covid si tengono attraverso ZOOM e sono organizzati in tre lezioni di un'ora ciascuna, una volta alla settimana. Al termine del laboratorio sarà inviata una copia digitale del giornalino realizzato.

LE TRE LEZIONI

1 - Riunione di redazione e come si scrive un articolo

2 - Correzione degli articoli, scelta delle foto e impaginazione

3 - Versione finale del giornalino e gioco delle Fake News

DATE E ISCRIZIONE

3 -10 -17 DICEMBRE DALLE 11 ALLE 12

14 -21 -28 GENNAIO DALLE 11 ALLE 12

3 -10 -17 FEBBRAIO DALLE 11 ALLE 12

Per iscriversi il docente deve inviare una mail a: focusjunior@focusjunior.it