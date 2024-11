Focus Junior Academy edizione 2025. Iscrivi la tua classe

Stampa

Come si realizza un giornalino? Come si scrive un articolo o un’intervista? Iscrivi la classe ai nuovi webinar

di giornalismo e agli incontri con gli autori.

I nostri webinar per gli studenti

Focus Junior Academy è un progetto per le classi della scuola primaria e secondaria di I grado. I quattro incontri, di un’ora ciascuno, si tengono il giovedì dalle ore 11 alle 12 su Zoom. I temi chiave sono: il giornalismo per ragazzi, le fake news e gli incontri con esperti e personaggi di spicco delle materie STEAM.

L’obiettivo è di migliorare le competenze scientifiche degli studenti, allenarli al pensiero critico e al futuro che li aspetta. L’accesso agli incontri è gratuito. Prima di partecipare si consiglia la lettura di Focus Junior con gli studenti.

Il programma è svolto in collaborazione con il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze (Cicap).

I VOSTRI LAVORI

Potete inviare i vostri giornalini, articoli, disegni, foto o video a academy@focusjunior.it

ISCRIZIONI

Per iscrivere la propria classe il docente deve inviare un’e-mail a: academy@focusjunior.it

CALENDARIO DELLE FOCUS JUNIOR ACADEMY

FEBBRAIO

6 GIORNALISMO PER RAGAZZI Focus Junior

13 A CACCIA DI FAKE NEWS Cicap

20 COME SI CREA UN MEME Pera Toons fumettista

27 MEMORIA PRODIGIOSA Matteo Salvo memo trainer

MARZO

6 GIORNALISMO PER RAGAZZI Focus Junior

13 A CACCIA DI FAKE NEWS Cicap

20 COME NASCE UN LIBRO? Davide Morosinotto scrittore

27 IN VIAGGIO PER L’UNIVERSO Stefano Sandrelli astrofisico Inaf

APRILE

3 GIORNALISMO PER RAGAZZI Focus Junior

10 A CACCIA DI FAKE NEWS Cicap

MAGGIO

8 GIORNALISMO PER RAGAZZI Focus Junior

15 A CACCIA DI FAKE NEWS Massimo Polidoro divulgatore scientifico

22 TECNOLOGIA E INNOVAZIONE Massimo Temporelli fisico

29 COSTRUIRE UN ROBO Linda Lastrico ricercatrice

OTTOBRE

2 GIORNALISMO PER RAGAZZI Focus Junior

9 A CACCIA DI FAKE NEWS Cicap

16 CAMBIAMENTO CLIMATICO Cmcc (Centro euro-medit. sui cambiamenti climatici

23 MARCO MARTINELLI influencer scientifico

NOVEMBRE

6 GIORNALISMO PER RAGAZZI Focus Junior

13 A CACCIA DI FAKE NEWS Cicap

20 A SCUOLA DI MANGA Caterina Rocchi direttrice Lucca Manga School

27 CHE COS’È IL DENARO? Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio

I progetti delle scuole saranno pubblicati su Focus Junior!

Le classi potranno inviare i loro giornalini di carta o web, articoli, disegni, foto o video sugli argomenti trattati durate gli incontri. Il termine per l’invio è il 30 novembre 2025.

La redazione selezionerà il materiale più in linea con Focus Junior per la pubblicazione sulla rivista, sito o social network. Alle classi che hanno prodotto i lavori più originali e d’impatto, a giudizio insindacabile della redazione, saranno riconosciuti attestati di partecipazione, webinar di approfondimento e abbonamenti gratuiti a Focus Junior.

Ogni mese Focus Junior ti racconta che cosa c’è di nuovo

La redazione dedicherà una pagina alla Focus Junior Academy, con consigli di giornalismo e risposte alle domande delle classi.