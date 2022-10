Focus Junior Academy di ottobre: a lezione dal coach di Bebe Vio

Stampa

Udite, udite, le sorprese per i ragazzi e le ragazze delle Focus Junior Academy non finiscono mai. Il 20 ottobre 2022 infatti, le classi partecipanti al Lab di giornalismo di questo mese potranno parlare di sfide, sport e inclusione con Peppe Cerqua, coach e amico della campionessa di scherma Bebe Vio.

Il super-ospite sarà a disposizione delle domande dei ragazzi e presenterà l'iniziativa che segue insieme a Bebe: la Bebe Vio Academy, progetto in collaborazione con Nike e l'Associazione art4sport ONLUS.

Come funzionano i lab?

Focus Junior Academy è un progetto per le classi della scuola primaria e della secondaria di 1° grado che nasce con l'obiettivo d'illustrare ai ragazzi i principi del giornalismo - dalla regola delle 5 W fino al curioso gergo redazionale - e aiutarli a riconoscere le fake news che inquinano la corretta informazione.

Tali laboratori si svolgono su tre appuntamenti via Zoom - uno alla settimana, per tre settimane - e riproducono le dinamiche e i momenti fondamentali della realizzazione di un numero di Focus Junior, mostrando i "trucchi" per accertare la veridicità di una notizia e proponendo interviste in diretta con personaggi noti del mondo della scienza, dell'intrattenimento e del giornalismo.

L'incontro con il coach Peppe Cerqua

Queste mese dunque, nel corso del terzo e ultimo incontro previsto per il 20 di ottobre 2022 (ore 11:00), i partecipanti all'Academy avranno l'occasione d'intervistare il mitico Peppe Cerqua, trainer della campionessa Bebe Vio, nonché Head of Coach della Bebe Vio Academy. Nel corso dell'incontro, coach Cerqua parlerà di sport e inclusione, presentando, tra le altre cose, il progetto che da due anni sta portando avanti insieme alla mitica spadaccina paralimpica.

Cos'è la Bebe Vio Academy?

Si tratta di un'iniziativa nata lo scorso anno da un'idea di Bebe Vio e realizzata insieme a Nike e Associazione art4sport ONLUS: un programma di sport inclusivo aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, con e senza disabilità fisiche, che desiderano avvicinarsi allo sport paralimpico e praticarlo per tutto l'anno.

Le discipline incluse nel progetto sono cinque:

Scherma in carrozzina

Sitting Volley

Basket in carrozzina

Atletica paralimpica

Calcio amputati

Info e iscrizioni alla Bebe Vio Academy

La prima fase della seconda edizione della Bebe Vio Academy è iniziata lo scorso 20 settembre 2022 e terminerà martedì 31 gennaio 2023, mentre il secondo slot di allenamenti comincerà martedì 07 febbraio settembre 2023 e terminerà giovedì primo giugno 2023.

Giorni e orari: martedì dalle 15.00 -17.00 e giovedì 17.00-19.00 presso il Centro Sportivo Iseo e il Bicocca Stadium.

Per le nuove iscrizioni al secondo slot e tutte le informazioni della Bebe Vio Academy, clicca questo link.