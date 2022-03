Feste tutte da colorare con le uova di Pasqua di Focus Junior!

Stampa

Walcor

Uova di Pasqua per focusini super appassionati di natura! I protagonisti sono infatti cinque animali di tutto il mondo molto diversi tra loro, ma tutti coloratissimi (pavone, fenicottero, pappagallo, pesce mandarino e camaleonte), dei quali potremo scoprire tante curiosità e arricchire le nostre conoscenze di zoologia. In ogni uovo di cioccolato Walcor, prodotto in collaborazione con Focus Junior, troveremo una scatola di matite colorate Carioca.

Dal sito di Walcor, inoltre, potremo scaricare i disegni da colorare degli animali e leggere articoli di approfondimento. Le uova di Pasqua Walcor sono in vendita nei migliori supermercati.

Guarda le carte degli animali!

FENICOTTERO - Il grande trampoliere rosa

CLASSE: Uccelli.

FAMIGLIA: Fenicotteridi

DISTRIBUZIONE: Asia, Africa, Europa meridionale.

DIMENSIONI: il fenicottero rosa raggiunge 1,5-2 m di altezza; pesa 2-3 kg (femmine) e 4-5 kg (maschi); fino a 1,8 m di apertura alare

DIETA: alghe, molluschi, insetti acquatici e piccoli crostacei.

PAVONE - L’uccello che fa la ruota colorata

CLASSE: Uccelli.

FAMIGLIA: Fasianidi.

DISTRIBUZIONE: in tutto il mondo.

DIMENSIONI: lunghezza del corpo 0,9-2,1 metri, peso 2,7-6 kg, apertura alare di 1,4-1,6 m. La coda può essere lunga fino a 1,6 m.

DIETA: semi, germogli, foglie, invertebrati, rane e piccoli serpenti.

PAPPAGALLO - L’uccello dalle piume variopinte

CLASSE: Uccelli.

ORDINE: Psittaciformi.

DISTRIBUZIONE: foreste tropicali e zone boschive delle Americhe, Africa, Asia e Australia DIMENSIONI: lunghezza da 8 cm a 100 cm; peso da 64 a 1,6kg.

DIETA: semi, frutti, noci; alcune specie si cibano anche di insetti e lumache.

PESCE MANDARINO - Armato di colori

CLASSE: Attinopterigi.

FAMIGLIA: Callionimidi.

DISTRIBUZIONE: Oceano Pacifico, incluse Filippine, Indonesia, Hong Kong, Australia, Nuova Guinea.

DIMENSIONI: circa 6 cm.

DIETA: piccoli crostacei, vermi e protozoi.

CAMALEONTE - Il rettile che cambia colore

CLASSE: Rettili

FAMIGLIA: Cameleonidi

DISTRIBUZIONE: Madagascar, Africa, Europa meridionale, Hawaii, California, Florida DIMENSIONI: variano dai minuscoli Brookesia,

di appena 2,5 cm, fino ad alcuni lunghi fino a 68 cm DIETA: insetti. Quelli di taglia maggiore si cibano anche di piccoli uccelli.