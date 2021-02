Me contro Te: ora c’è anche il fantafumetto!

Stampa

Il fantafumetto dei Me contro Te è in edicola da venerdì 26 febbraio.

Siete pronti? Da venerdì 26 febbraio parte la nuova avventura di Sofì e Luì: il fantafumetto dei Me contro Te!

La coppia di youtuber che ha conquistato il cuore di milioni di bambini ha deciso infatti di lanciare il loro primo magazine ufficiale per trasportare i più piccoli in tante avventure alla scoperta del mondo e della scienza.

«Siamo entusiasti di questo nuovo super progetto. Il fantafumetto Me contro Te è un magazine interamente dedicato al divertimento e alla scoperta del mondo e delle sue meraviglie. Ringraziamo il Gruppo Mondadori per aver creduto ancora una volta in noi e per averci aiutato a creare la rivista dei nostri sogni», commentano Luì e Sofì.

COSA TROVEREMO NELLA RIVISTA?

Il nuovo fantafumetto presenta ogni mese due inedite avventure di Luì e Sofì, disegnate e raccontate attraverso lo stile unico, colorato e allegro che è alla base del magico mondo dei Me contro te. E in più, notizie, curiosità, idee originali per piccoli esperimenti, giochi a tema e quiz per testare le proprie conoscenze: un vero e proprio “activity magazine”, pensato per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Tra gli argomenti del primo numero, il mondo degli insetti e dei dinosauri. I piccoli lettori potranno inoltre scrivere e inviare i loro disegni ai loro beniamini: le lettere più belle verranno pubblicate.

Il magazine è disponibile in edicola dal 26 febbraio al costo di 4,90 euro.