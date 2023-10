Educare per crescere – I libri di Daniele Novara dal 6 ottobre in edicola con TV, Sorrisi e Canzoni

Stampa

Questa collana presenta una selezione dei testi più importanti del pedagogista Daniele Novara, frutto di tre decenni di esperienza. In questi libri, vengono esplorati i principali concetti della sua riflessione, tra cui la gestione costruttiva dei conflitti come strumento di crescita personale e l'applicazione del metodo maieutico nell'ambito dell'apprendimento. La collana include anche tre volumi di Maria Montessori, curati dall'autore stesso, e un libro dedicato completamente al metodo educativo sviluppato da Montessori.

Il 1° volume, Urlare non serve a nulla, in edicola dal 6 ottobre, affronta temi centrali per l’educazione, quali la comunicazione efficace e la gestione dei conflitti, e raccoglie riflessioni e indicazioni pratiche per imparare a farsi ascoltare dai figli, senza dover "urlare".

Il 2° volume, La mente del bambino, in edicola dal 13 ottobre, scritto da Maria Montessori 3 anni prima della morte, è un classico del pensiero pedagogico, che ci permette di comprendere a fondo le tappe dello sviluppo fisico e psicologico nell’infanzia, periodo cruciale per la formazione dell’identità dell’individuo.

Il 3° volume, Punire non serve a nulla, in edicola dal 20 ottobre, pone al centro della riflessione il tema delle punizioni, che si rivelano spesso inutili o addirittura controproducenti. Passo dopo passo spiega come creare un ambiente familiare in cui non sia più necessario punire, dando un sistema di regole chiaro e trasparente e stabilendo la giusta distanza relazionale dai figli.

Il 4° volume, Facciamo la pace?, in edicola dal 27 ottobre, è una raccolta di scritti di Maria Montessori sul tema dell’educazione alla pace, presentata e commentata Daniele Novara e Elena Passerini. Costruire insieme la pace è fondamentale perché come diceva la pedagogista: “l’educazione è l’arma della pace e la pace è la condizione della buona educazione”.

Il 5° volume, Litigare fa bene, in edicola dal 3 novembre, riprende il tema dei conflitti, questa volta tra i bambini, dimostrando come i contrasti rappresentino una fondamentale occasione di apprendimento relazionale per i più piccoli. Nel libro viene presentato il metodo maieutico "Litigare bene" sviluppato da Daniele Novara che fornisce gli strumenti adeguati per aiutare i nostri figli a gestire autonomamente i conflitti per crescerli adulti più competenti nelle relazioni interpersonali e sociali.

Il 6° volume, L’intelligenza delle mani, in edicola dal 10 novembre, curato e commentato da Daniele Novara e Laura Beltrami, raccoglie per la prima volta i testi di Maria Montessori su uno dei temi fondanti del suo pensiero pedagogico: l’intelligenza del bambino non può essere slegata dal movimento e dall’uso del corpo.

Un'antologia ricca di suggerimenti pratici rivolti a genitori ed educatori, poiché, anche nell'era ipertecnologica in cui viviamo, l'esplorazione dell'ambiente attraverso l'attività fisica e i sensi rimane fondamentale per il sano sviluppo dei bambini.