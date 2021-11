Diventa giornalista, crea il tuo giornalino con Focus Junior

Stampa

Di carta o sul web, tutto scritto o pieno di foto e disegni: fare un giornale o una rivista è un modo per capire meglio il mondo e per divertirsi a lavorare in gruppo, a scuola o a casa.

Volete provarci anche voi? Nel cofanetto "Diventa Giornalista" di Focus Junior troverete tutto il materiale e i consigli per realizzare il vostro giornale, dagli articoli alle rubriche, dalle foto ai servizi di approfondimento e alle interviste.

Mandate i vostri articoli o giornalini alla mail focusjunior@focusjunior.it: potrebbero essere selezionati per la pubblicazione su Focus Junior!

CHE COSA CONTIENE IL COFANETTO "DIVENTA GIORNALISTA"?

All'interno della scatola troverete:

Un manuale di 16 pagine con i consigli dei giornalisti di Focus Junior per realizzare un giornale.

per realizzare un giornale. Una rivista creata sulla falsariga di Focus Junior , tutta da completare con le vostre foto, i vostri disegni e i vostri testi.

, tutta da completare con le vostre foto, i vostri disegni e i vostri testi. Un quotidiano di due pagine, Junior Reporter News , da completare.

, da completare. Un taccuino, una penna e un tesserino da junior reporter .

. Un diploma da giornalista .

. Tre mesi di abbonamento digitale a Focus Junior.

PER ACQUISTARLO, CLICCATE QUI