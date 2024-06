Dal 7 giugno TV Sorrisi e Canzoni presenta la collana “Le grandi storie delle stelle dello sport”

Stampa

Lo sport e gli atleti sono come una galassia di stelle splendenti che, prima di diventare grandi, sono stati bambine e bambini. Le loro imprese sembrano inarrivabili, ma sono reali e hanno molto da insegnarci. La collana Le grandi storie delle stelle dello sport composta da 40 volumi, racconta le storie di atleti come Jannik Sinner, Bebe Vio, Lionel Messi, Federica Pellegrini e Lewis Hamilton, senza dimenticare leggende come Valentino Rossi, Diego Armando Maradona, Michael Jordan, Serena Williams, Luca Vialli e molti altri.

Determinazione e successo

C’è chi vince con il sorriso, chi ha fatto diventare possibile l’impossibile, chi sa che un amico vale più di un tesoro, chi non ha paura di lanciarsi in straordinari salti… e anche chi non avrebbe mai conquistato il record del mondo senza fare scorpacciate di caramelle! Tutte le stelle dello sport hanno in comune un superpotere: la determinazione. E ci raccontano che ci vuole impegno e coraggio per realizzare i sogni, perché si cresce anche a forza di cadere e di rialzarsi. Ma soprattutto che non c’è niente di più bello che una storia, per diventare grandi.

Storie per tutti

La collana accompagna i piccoli e i grandi attraverso le imprese incredibili di chi ha lasciato il segno nello sport, in tutte le sue discipline: dall’automobilismo al basket, dal calcio al tennis, dal nuoto alla scherma, dall’atletica alla pallavolo al judo. Le storie di chi ha reso lo sport un’avventura straordinaria, una magia che entra nel cuore di tutti noi fin dalla più tenera età e non ci abbandona mai.

Un viaggio indimenticabile attraverso le vite e le imprese di atleti che hanno trasformato lo sport in un fenomeno globale, ispirando generazioni di appassionati. Ogni volume è un tributo a quei momenti magici che ci fanno sognare e ci insegnano il valore della perseveranza, dell'amicizia e del coraggio.

Il primo volume in uscita è dedicato a Jannik Sinner e sarà disponibile al prezzo promozionale di € 1,99 . La seconda uscita che racconterà la storia di Bebe Vio, avrà un costo di € 3,99. A partire dal terzo volume, Lionel Messi, ogni uscita sarà venduta al prezzo di € 7,99 oltre il prezzo della rivista.

