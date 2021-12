Cosa sai sui i tuoi occhi? Ti mettiamo alla prova!

Stampa

Raramente ci ricordiamo che i nostri occhi sono uno strumento prezioso e delicato. La natura ci ha regalato un meccanismo meraviglioso ed è giusto averne cura. Ci sono azioni che possono favorire il benessere dei tuoi piccoli occhi e altre che fanno esattamente il contrario. È importante conoscerle, soprattutto se porti gli occhiali.

Alcune azioni sono intuitive. Per esempio, forse avrai notato che il telefonino si vede meglio in casa che all’esterno. Sai perché? Perché all’esterno gli occhi possono essere disturbati da abbagliamenti e riflessi fastidiosi. Sai che quando fai i compiti al computer sarebbe meglio accendere una lampada sulla scrivania? Ti aiuta a rilassare gli occhi senza infastidirli con una fonte luminosa troppo forte.

Per il benessere degli occhi anche le pause sono importanti

Quando leggi un libro o guardi uno schermo da vicino, è bene fare delle pause in modo da non affaticare gli occhi. Basta alzare lo sguardo ogni 20 minuti e per 20 secondi mettere a fuoco un oggetto distante almeno 20 metri. Per ricordarti come fare, basta 20-20-20: 20 minuti, 20 secondi, 20 metri!

Invece quando guardi la TV è importante stare a giusta distanza, se hai la possibilità sarebbe meglio tirare le tende dietro di te e ogni tanto fare una pausa guardando un oggetto lontano. Così crei le condizioni ambientali favorevoli per i tuoi occhi. Ti sembra complicato? Non lo è. Ti sfidiamo, prova anche tu!

C’è un modo ancora più divertente per esercitarti sul benessere degli occhi!

Puoi metterti alla prova con dei quiz a fumetti. I protagonisti sono Cosmo e Margherita, che quando tornano da scuola hanno tanti progetti per il pomeriggio e sono curiosi di sapere come comportarsi per favorire il benessere degli occhi. Dillo a mamma e papà, puoi giocare anche con loro! Scopri i quiz e tante altre informazioni su guardiamolontano.it