Come disegnare la biodiversità – Webinar di Focus Scuola

Stampa

Focus Scuola

Il 22 aprile è la giornata internazionale della Terra. Gli insegnanti possono festeggiare la ricorrenza a scuola stimolando gli alunni con lavori creativi da preparare in classe.

In ottemperanza agli obiettivi 14 e 15 dell'Agenda 2030 dell'Onu sulla tutela della Terra e della vita sott'acqua, l'illustratrice e formatrice di insegnanti Giuliana Donati condurrà il webinar gratuito di Focus Scuola, intitolato “Disegnare la biodiversità”, che si terrà giovedì 25 febbraio, alle ore 17 sulla piattaforma Zoom.

ARGOMENTI

Durante il webinar, sarà spiegato come rappresentare la Terra nel suo insieme e le tecniche di disegno per disegnare gli animali. Per quanto riguarda il mondo sott'acqua, saranno presentati attività con i pastelli a cera per rappresentare il mondo marino, dal plancton ai mostri degli abissi fluorescenti. Seguiranno indicazioni per rappresentare la catena alimentare, dal plancton allo squalo e come creare piccoli diorami marini in 3D.

Tornando sulla Terra, si spiegherà come disegnare un albero e come realizzare il diorama di ambienti (dal deserto alla foresta pluviale), oltre alla catena alimentare. E ancora: si affronterà in modo artistico il tema del ciclo dell'acqua con i comportamenti corretti sull'uso (gamo graph).

Infine vi saranno alcune attività artistiche semplici da realizzare sul ciclo di vita delle api e su come usare i rifiuti in modo creativo.

QUANDO: giovedì 25 febbraio, alle 17 - Clicca qui per iscriverti

INFO: Per ulteriori informazioni, scrivete a: academy@focusjunior.it

GLI ALTRI WEBINAR

Webinar gratuiti per insegnanti – Il calendario 2021 di Focus Scuola