Bebe Vio Academy: al via le iscrizioni per il nuovo anno

Bebe Vio Academy

Dopo il primo entusiasmante anno di sfide e incredibili traguardi raggiunti, la Nike Bebe Vio Academy, il progetto d'inclusione sportiva promosso dalla campionessa Bebe Vio, sta già pensando ad una stagione di entusiasmanti attività e ha aperto le iscrizioni per il prossimo settembre.

Che cos'è la Bebe Vio Academy?

L'Academy è un'iniziativa gestita da art4sport Onlus, l’associazione fondata dalla campionessa mondiale di scherma Bebe Vio e dai suoi genitori che si occupa di progettare e finanziare protesi e ausili che permettano anche a persone con disabilità di poter praticare lo sport.

Nata lo scorso anno anno e premiata dalla partecipazione entusiasta di circa 50 bambini e ragazzi, la Bebe Vio Academy è rivolta a giovani con disabilità fisiche (amputati, persone in carrozzina e cerebrolesi) ma anche a giovani senza disabilità che vogliano sperimentare alcune discipline sportive nella versione paralimpica. Bebe Vio è infatti convinta che lo sport sia il mezzo per eccellenza del cambiamento e dell’integrazione.

«Dopo questo primo anno, siamo davvero entusiasti: la Bebe Vio Academy è unica perché permette a bimbi e ragazzi con disabilità fisiche di praticare cinque diversi sport insieme a bimbi e ragazzi senza disabilità - ha dichiarato Bebe Vio - Già dopo pochi mesi di attività ciascuno di loro guarda solo le abilità degli altri e non si preoccupa più se uno ha una disabilità o meno, perché vedono gli altri solo come compagni di squadra da aiutare per vincere insieme».

Come iscriversi?

Grazie al rinnovato supporto del Comune di Milano, MilanoSport e il CUS Milano, le attività riprenderanno per il secondo anno a settembre 2022, quando ciascun partecipante potrà cimentarsi in ben cinque attività per approcciarsi alla realtà paralimpica divertendosi e acquisendo sempre più sicurezza nelle proprie abilità: si va dalla scherma in carrozzina, al sitting volley, al basket in carrozzina, all’atletica paralimpica fino al calcio amputati.

ll programma pluriennale è rivolto a bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni e le sessioni di attività sportiva si terranno il martedì e il giovedì pomeriggio tra le 15.00 e le 1900, nei due centri sportivi milanesi Pala Iseo e Bicocca Stadium.

Per conoscere dettagli e modalità per le nuove iscrizioni, si può consultare l'apposita sezione del sito della Bebe Vio Academy.