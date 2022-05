Art of the Brick: i mattoncini colorati diventano opere d’arte

Stampa

Barbara Francesconi

Può un gioco diventare arte? Per chi avesse ancora qualche dubbio ecco The Art of the Brick, la mostra itinerante che porta in tutto il mondo un allestimento composto da 100 bellissime sculture realizzate interamente in mattoncini LEGO. E il bello è che dal 26 aprile al 28 agosto 2022, l'evento sarà ospitato qui in Italia!

Per tutta l'estate infatti le colorate opere realizzate dal geniale Nathan Sawaya saranno esposte al RIDE -Milano Urban Hub, l'avveniristico spazio in Via Valenza nel cuore della caratteristica zona dei Navigli.

La mostra

Ma quali sorprese aspettano i visitatori? L'artista Nathan Sawyan, il cui stile si pone a metà tra Pop-Arte e Surrealismo, ha realizzato complesse statue e installazioni utilizzano solamente i mattoncini colorati che tanto ci piacciono, realizzando soggetti originali e rivisitazioni di opere d'arte famose come la Gioconda di Leonardo da Vinci o il David di Michelangelo,

«Il lavoro di Nathan Sawaya - ha commentato il curatore della mostra Fabio Di Gioia -colpisce immediatamente, forse anche più ̀ l’adulto che il bambino. Le opere infatti sembrano tutte facilmente realizzabili: basta avere a disposizione un buon numero di mattoncini e unirli secondo uno schema. Ma in The Art of the Brick c’è soprattutto l’elemento del genio [...] che esprime sia l’arte, reinterpretandola, sia la condizione umana. E questo è piuttosto un gioco da adulti».

All'interno della mostra si potrà ammirare anche lo spazio dedicato a In Pieces, un’innovativa collezione multimediale di visioni prospettiche prodotte grazie a una particolare tecnica che mescola fotografie e mattoncini Lego (realizzata in tandem con il pluripremiato fotografo Dean West) e un'area chiamata Play and Build dove grandi e piccoli potranno dare libero sfogo alla propria creatività.

INFO UTILI