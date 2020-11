Gli Ambientini: 8 superamici per salvare il pianeta terra

Stampa

Come fare a proteggere la Terra e a renderla un posto migliore? È una missione affidata ai simpatici peluche: gli Ambientini, i supereroi protettori della Natura che dal 16 novembre arrivano nei supermercati CRAI per aiutarci a prenderci cura del mondo che ci circonda.

I loro nomi sono Pianeta, Girasole, Fiamma, Sole, Goccia, Flora, Fulmine e Soffio hanno poteri speciali.

Pianeta, il capo, ha insegnato agli altri a fare il bene dell’ambiente e dell’umanità. Però, se l’inquinamento aumenta, lui si indebolisce. Il potere di Girasole è fornire vitamine e la sua missione è mantenere sana l’atmosfera che respiriamo. Fiamma diffonde energia e aiuta a non sprecarla. Poi c’è Sole che riscalda, dà la luce e protegge la natura. La missione di Goccia è fare in modo che le acque siano ricche di pesci e di piante grazie al suo potere di idratare. Flora è l’Ambientino che protegge le foreste e crea l’ossigeno ma ha un punto debole: il disboscamento. Se gli alberi vengono tagliati Flora soffre. Fulmine, invece, aiuta a rigenerare il terreno ed è il leader su cui GLI AMBIENTINI possono sempre contare. Infine c’è Soffio, che ha il potere di creare dal vento energia rinnovabile. Potente e ribelle, va in collera se i rifiuti aumentano anziché diminuire!