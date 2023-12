100 podcast alla scoperta dell’Italia

Stampa

In partenza! Accomodati al tuo posto e goditi il viaggio su uno dei treni Intercity di Trenitalia, in compagnia dei primi 50 podcast (gli altri arriveranno a Gennaio!) di Focus Junior e Loquis. Sono stati prodotti apposta per te, così percorrendo la tratta ti divertirai scoprendo le storie e le curiosità che tanti luoghi del nostro Paese hanno da raccontare.

In viaggio con i podcast

Lo sapevi, per esempio, che a Milano c’è un dinosauro Saltriovenator pronto a farsi un selfie con te? Quand’era in vita ti avrebbe mangiato in un sol boccone, ma ora la statua del predatore – lunga 8 metri e alta 2 – che troverai ai Giardini Montanelli è tranquillissima e fa sempre un figurone!

A Pisa invece scoprirai perché la Torre pendente... pende e, sempre in Toscana, perché Grosseto è il capoluogo dei cowboy (che qui però si chiamano butteri). In Liguria andremo sulle tracce dei pirati, tra cui il famigerato Corsaro Nero di Ventimiglia e il terribile Dragut che passò per Rapallo, mentre a Bari ti sveleremo la vera storia di Babbo Natale e a Policoro (Mt) andremo a vedere un ospedale dove curano le tartarughe.

A Roma invece ci sarà da rabbrividire un po’ ascoltando l’allenamento e i combattimenti dei gladiatori: lo sapevi che all’epoca erano famosi come i calciatori di serie A?

A proposito, che bravi narratori! Noi di Focus Junior abbiamo scritto queste 100 storie d’Italia, ma le voci per raccontartele ce le siamo fatte “prestare” da Andrea Lucchetta, un ex pallavolista della Nazionale che ora fa il commentatore tv, e dal creator Pika Palindromo.

Buon ascolto e buon viaggio!