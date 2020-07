Quanti sport si praticano sulla sabbia?

Stampa

Oltre alla pallavolo, che ha nel Beach Volley l’ormai popolarissima variante da spiaggia, sono abbastanza numerose le discipline che si possono praticare anche in versione “sabbiosa”. Ma quanti sono gli sport su sabbia?

DIVERTIMENTO...ALL'ASCIUTTO

Prima fra tutte la corsa, che vanta una competizione molto famosa: la Marathon des Sables, circa 250 km nel Sahara marocchino da percorrere in una settimana e senza rifornimenti alimentari (viene fornita solo dell'acqua ogni 10 km). Certo, tale attività è riservata solo ad atleti esperti e ben allenati, poiché lo sforzo - correre sulla sabbia è faticosissimo - e le alte temperature mettono a dura prova il fisico di chi si cimenta in questa maratona desertica. Però nulla ci vita, nel nostro piccolo, di farci una corsetta sul bagnasciuga...

Meno stremo il Sand Skiing , cioè lo sci sulla sabbia. Si pratica molto ad Abu Dhabi (capitale degli Emirati Arabi Uniti), sia nella specialità “fondo” che “discesa”: quest’ultima è un po’ più scomoda, visto che nel deserto non esistono impianti di risalita! In più bisogna anche stare attenti a non cadere, perché la sabbia è abrasiva e una scivolata a pelle di leone potrebbe avere conseguenze poco piacevoli!

Poi ci sono il windsurf sulla sabbia e il sandsurf (o sandboarding), versione “asciutta” dello snowboard: consiste nel lanciarsi a tutta velocità da una duna mantenendosi in equilibrio su un'apposita tavola. Le velocità che si possono raggiungere solo molto elevate, ma a differenza dello snowboard, nei deserti non ci sono skilift o impianti di risalita, quindi ogni volta che si termina la discesa occorre risalire faticosamente la cima per poter fare un altro giro...

A Walvis Bay (Namibia) infine si può giocare perfino a golf lungo un percorso a nove buche disegnato fra le dune del deserto. Con la speranza che non si alzi il vento…

SPORT... SU SPIAGGIA

Sempre sulla sabbia, anche se più accessibili ai semplici vacanzieri, sono i cosiddetti sport da spiaggia, ideali per divertirsi tra un bagno e l'altro: racchettoni, fresbee ecc...

Tra gli sport di squadra invece, come non citare il Beach Soccer, lo spettacolare calcio da spiaggia che si gioca 5 vs. 5 dove i gol in acrobazia sono all'ordine del giorno, e il Foot Volley, la pallavolo "con i piedi" praticata dai funamboli del palleggio. Nelle estati scorse tale sport è stato reso celebre in Italia dalla Bobo Summer Cup, un torneo organizzato per beneficienza dall'ex-star del calcio Christian "Bobo" Vieri che ha coinvolto amatori del calcio da spiaggia e VIP del mondo dello sport e dello spettacolo.