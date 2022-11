Lavoretto – Facciamo le renne di Babbo Natale

Stampa

Natale si avvicina e, come ogni anno, è una bella idea creare decorazioni per i giorni di festa o da mettere sull'albero di Natale. Come per esempio queste simpaticissime renne, che puoi fare utilizzando pochi e semplici materiali. Ecco come.

Cosa ti serve

Pasta da modellare marrone e rossa

Uno stecchino lungo da spiedini

Alcuni piccoli rametti di legno

Come si fa

1. Prendi due pezzetti di pasta da modellare marrone e arrotola in modo da ricavare due cilindri, uno più grande per il corpo e uno leggermente più piccolo per la testa. Meglio se li fai un poco arrotondati, come quelli nella foto sotto.

2. Prepara i rametti: quattro per le zampe, uno per il collo e due “ramificati” per le corna.



3. Infila i rametti nei cilindri di pasta che userai per il muso, come vedi nella foto sotto. Con altri pezzettini di pasta da modellare dai forma alla coda e alle orecchie.



4. Prepara adesso due palline di pasta rossa (sotto): una usala per fare il naso della renna; l’altra per creare un cuoricino da attaccare al corpo. Completa l'opera facendo con lo stecchino due buchi sul muso, saranno gli occhi.



Ecco le tue renne di Babbo Natale!

Ideazione del lavoretto Raffaella Castagna, foto di Caterina Ferrari