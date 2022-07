Laboratorio estivo: realizziamo uno specchio etrusco

Stampa

Gli Etruschi utilizzavano degli specchi molto diversi da quelli che conosciamo oggi. Erano realizzati in bronzo o più raramente in argento. Benché il bronzo fosse un metallo molto diffuso, veniva utilizzato anche per realizzare oggetti pregiati e di grande valore. Esistevano anche oggetti in bronzo più comuni e di uso quotidiano. Questi specchi possedevano due facce: una riflettente, dove ci si specchiava, e una faccia decorata su cui venivano incise figure di divinità o fanciulle impegnate a pettinarsi o farsi belle.

Lo specchio etrusco, infatti, era un dono che si faceva alle ragazze in occasione del matrimonio, ma veniva utilizzato anche durante i rituali religiosi, come si osserva dalle incisioni che rappresentano divinità o figure mitologiche.

Volete realizzare il vostro? Ec- co qualche segreto per costruirne uno che sembri di metallo vero.

Cosa serve

Un’immagine in bianco e nero che rappresenti una scena mitologica o di vita quotidiana etrusca (la trovate su internet).

Cartoncino.

Matita o penna. Deve avere la punta tonda, non troppo aguzze.

Compasso. Se non lo avete andranno benissimo dei piattini, grosse tazze, scatole dal fondo tondo ecc.

Righello.

Forbici e colla/scotch.

Carta stagnola.

Bastoncino del gelato. Se non lo avete usate il cartoncino avanzato.

Carta stagnola/alluminio.

Una volta che avete tutti raccolto questi semplici materiali potete iniziare: segui le istruzioni nella Gallery in cima al pezzo!

Laboratorio a cura di Valentina Pavan