FJ Lab artistico: il Mandala ispirato alla Primavera (VIDEO)

Stampa

IL MANDALA ISPIRATO ALLA PRIMAVERA

Un mandala è un particolare disegno concentrico proveniente dalla tradizione orientale. Tale figura infatti non è un semplice esercizio di stile, ma una pratica dii meditazione per ritrovare pace e armonia attraverso la realizzazione di queste forme eleganti e colorate. Ecco dunque che in occasione della stagione della rifioritura - dove tutti siamo portati a ritrovare un contatto con la Natura che torna a germogliare - Focus Junior vi propone un bellissimo mandala ispirato alla primavera!

Partendo da un semplice cerchio, aggiungendone un altro, e altre forme ancora ecco formarsi una composizione tutta... naturale! Osservando i fiori e le foglie potrete ricreare un mandala tutto vostro, che ricorda le forme della Natura!

