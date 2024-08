L’universo in un barattolo: il lavoretto creativo per imparare i pianeti

Stampa

Francesca Scaglione

Hai mai pensato di rinchiudere tutto l'Universo...in un barattolo? Con un po' di fantasia è possibile! Basta prendere un barattolo di vetro, un po' di nastro adesivo, dello spago e il gioco è fatto! Segui attentamente le istruzioni per creare un gioco facile e veloce per i fratellini più piccoli, i cuginetti o anche per te, se vorrai personalizzarlo secondo i tuoi gusti.

Occorrente:

Un barattolo di vetro

Sagoma dei pianeti e sfondo stellato

Nastro adesivo trasparente

Forbici

Spago

Procedimento:

Apri il barattolo e inserisci lo sfondo stellato Taglia quattro pezzetti di spago di lunghezze diverse, facendo attenzione a non superare la misura dell’altezza del barattolo. Incolla con il nastro adesivo trasparente i pezzetti di spago ai pianeti. Incolla con il nastro adesivo trasparente i pianeti all’interno del coperchio del barattolo di vetro. Inserisci i pianeti all’interno del barattolo di vetro e chiudi il coperchio. Ora sei pronto per esplorare l’universo.

Questo lavoretto è stato realizzato da Francesca Scaglione per Focus Pico