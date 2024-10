Lavoretto scientifico: ricostruiamo le sabbie mobili in casa!

Stampa

Shutterstock

Le sabbie mobili sono una distesa composta proprio da sabbia fine, argilla e sale, mescolati ad acqua, che non è in grado di reggere il peso di una persona ferma. La consistenza è simile a quella del gel e se ci cammini sopra (ma non è assolutamente consigliato!), sentirai il terreno muoversi sotto le tue scarpe quasi a formare delle onde. Compaiono spesso nei film d'avventura, come ostacolo che il protagonista deve superare, ma quello che non tutti sanno è che si trovano anche in Italia, ad esempio lungo il Delta del fiume Po, nella Laguna di Venezia e, in generale, potresti scorgerle in prossimità di fiumi e laghi. Per capire un po' meglio come si formano, proviamo a ricostruirle in casa!

Che cosa serve

Per costruire le tue sabbie mobili, questo è l'occorrente:

• 500 g di maizena (amido di mais) o di farina di mais

• Shampoo

• Colorante alimentare

• Una ciotola grande

• Un barattolo con tappo ermetico

• Cucchiaio e spatola

• Acqua calda

Come costruire le sabbie mobili in casa

Versa nella ciotola otto cucchiaiate di shampoo (oppure 130 ml) e circa un terzo di flaconcino del colorante alimentare. Mescola bene il tutto.

Aggiungi la maizena e mescola: si formerà un composto asciutto e duro. Aggiungi l’acqua calda, due cucchiaiate per volta, mescolando finché non ottieni un impasto “fangoso".

Continua a lavorarlo con le mani: quando diventa più liquido è pronto. Ora prendilo e lascialo cadere sul tavolo, poi prendilo a sberle o colpiscilo con la spatola: a ogni colpo si mostra duro, lasciandolo riposare sul piano torna semiliquido, tipo sabbie mobili.

Le sabbie mobili si possono conservare in un barattolo. E se ne prepari abbastanza puoi addirittura correrci sopra! (Ma non starci fermo o... affonderai).

Che cos’è successo? La spiegazione

Amido di mais e acqua formano un “fluido non newtoniano”: un impasto che passa da liquido a solido secondo la pressione che subisce. Se lo colpisci forte le molecole di amido si compattano e diventa duro. A riposo, le molecole si mescolano all’acqua e ritorna molle.