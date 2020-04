Lavoretto: il robot dei segreti

Stampa

E anche un divieto per genitori e fratelli: proibito aprire il nostro robot!

Passiamo al viso: potete usare i tappi per formare: naso, occhi e orecchie.

Poi ripetete l'operazione con un secondo rotolo per avere l'altro braccio.

...in modo da avere una base su cui applicare la colla liquida.

una vaschetta di cartone per frutta e 4 rotoli di carta igienica.

Non sapete dove tenere i vostri oggetti segreti, bigliettini, lettere o ricordi? Allora forse un imponente automa potrebbe venirvi in aiuto per custodire i vostri oggetti più cari: costruiamo il robot dei segreti e nessuno si azzarderà a frugare tra le vostre cose!

COSA SERVE

Un paio di forbici

Una scatola con apertura a finestra (es: una scatola di scarpe)

Una vaschetta di cartone

4 rotoli di carta igienica

Pennelli

Colori a tempera o colori acrilici

Carta di giornale

Tappi

Un po' di colla liquida

Avete tutto?

Seguite la nostra Gallery e scoprite come costruire un robot cassaforte che saprà tenere al sicuro i vostri segreti!

