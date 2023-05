Lavoretti per la festa della mamma

Stampa

La festa della mamma è un giorno così speciale da festeggiare che cerchiamo sempre un’idea super. Ecco tante idee divertenti e facili che i bambini possono realizzare per la festa della mamma. Non c’è che l’imbarazzo della scelta, dalla collana etnica al semplice fiore. Qualunque cosa tu scelga, la mamma apprezzerà il tuo impegno. Ecco alcuni esempi di lavoretti facili e veloci.

LAVORETTI: UN CUORE PER LA MAMMA

(Ideazione di Silvia Santinelli)

Cosa ti serve

cartoncini colorati

forbici

colla

matita

raffia o nastro

1) Ritaglia tante striscioline di cartoncino lunghe circa 14 cm e arrotolale su una matita. Puoi usare diverse tonalità di rosa o di rosso.

2) Sfila la matita, stringi ancora meglio il rotolino e ritaglialo in tanti pezzi; saranno i boccioli di rosa che potrai incollare su una sagoma a forma di cuore: verde o rossa.

3) Incolla la sagoma del cuore su un cartoncino di un altro colore, oppure su un cuore più grande e di colore diverso.

4) Puoi creare un biglietto d’auguri per la mamma aggiungendo altre sagome verdi a forma di piccole foglie, oppure legare dietro il cuore un

nastrino rosso, così potrai appenderlo, attaccando anche altri due cuoricini rossi lungo il nastrino.

LAVORETTI: COLLANA AFRO PER LA MAMMA

Cosa ti serve

Ideazione di Raffaella Castagna, foto di Caterina Ferrari

piatto di carta

colori a tempera

pennarello nero

pennello

forbici

colla stick

cartoncini

colorati

fustellatore

1) Taglia il cerchio interno di un piatto di carta come vedi nella foto

2) Con un pennarello disegna sul piatto dei decori geometrici

3) Dipingi con tempere e pennello alternando i colori

4) Con un pennarello nero a punta grossa ripassale linee. Con un fustellatore tondo ritaglia dai cartoncini dei cerchi colorati e incollali qua e là e completa i decori con il pennarello nero.

Ecco la collana per la festa della mamma!

LAVORETTI: ROSE PER LA MAMMA

Cosa ti serve

Pannolenci

verde scuro,

verde chiaro

e rosso

pennarello nero

filo e ago per cucire

stecchino per spiedini

colla in stick, forbici, pinzatrice

1 Disegna sul panno verde scuro due foglie e due rettangoli larghi 1,5 cm e lunghi quanto lo stecchino

2) Incolla i due rettangoli lunghi allo stecchino (vedi foto sopra). Poi incolla le due foglie al gambo (foto a sinistra).

3) Ritaglia una striscia di panno rosso lunga circa 20 cm. Pinzane un’estremità al gambo e avvolgi la striscia in modo da creare un bocciolo.

4) Chiudi il bocciolo fissando la parte finale con la pinzatrice (A). Dal panno verde chiaro ritaglia una striscia di foglioline (B). Fai passare il filo “dentro e fuori”, come per fare un orlo. Cuci un’estremità delle foglioline sotto il bocciolo; tira il filo in modo da arricciare le foglioline e mettile intorno al bocciolo. Poi fissale con ago e filo (C).

Ecco la tua rosa!