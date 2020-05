FJ Lab: un cuore speciale per la Festa della Mamma (VIDEO)

Stampa

Il gesto "a cuore" che facciamo con le mani è molto evocativo e ben esprime il sentimento d'affetto che proviamo nei confronti di una persona. Perché dunque, invece del solito cuore in cartoncino rosso, non provare a replicare questo gesto sotto forma di lavoretto per poi regalarlo in occasione della Festa della Mamma?

COSA SERVE

Cartoncini colorati

Fogli di carta

Una matita

Una forbice

Guarda il nostro video e scopri come realizzare il bellissimo lavoretto per la Festa della Mamma!

