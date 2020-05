FJ Lab: costruiamo un fiore per la Festa della Mamma (VIDEO)

Stampa

Si avvicina sempre di più la Festa della Mamma: vogliamo celebrarla con un omaggio floreale? È un ottima idea, un grande classico, ma perché per una volta, anziché andare dal fiorista, non ce lo costruiamo da soli? Ecco come realizzare un fiore per la Festa della Mamma, con tanto di gambo e petali!

COSA SERVE?

Cartoncini colorati

SCOTCH (nastro adesivo)

Una forbice

Se hai tutto, guarda il nostro video e crea un bellissimo fiore per la tua mamma!

PROVA TUTTI I NOSTRI LAB:

FJ Lab: una collana per la Festa della Mamma

FJ Lab di disegno: dipingiamo un puzzle come Mondrian

FJ Lab: il ghiaccio fondente

FJ Lab: facciamo un vaso greco

J Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil (VIDEO)

FJ Lab: un soffio nell'elica

FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

FJ Lab: il Sole da cucina

FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

FJ Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil

E tanti altri ancora!