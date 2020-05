Citazioni e bellissime frasi per la Festa della Mamma

Stampa

La festa della mamma è l'occasione per tutti i figli del mondo di dire quel " ti voglio bene " in modo più speciale. E allora cominciate a pensare a un fiore, un dolce, un piccolo regalo da dedicarle per ringraziarla per tutto ciò che ha fatto e sempre farà per voi, e che diventa più sentito se accompagnato da una frase intensa e dedicata.

Qui di seguito una scelta di belle frasi da dedicare alla vostra mamma in questo giorno speciale. Potete anche prendere spunto e personalizzarle con qualche vostra idea!

FRASI PER LA FESTA DELLA MAMMA

Ci siamo combattute senza comprendere, spesso, il perché di tutti quei no. Oggi ti ringrazio e ti dico mille volte ti voglio bene!

Mi hai donato la vita, mi hai insegnato ad amarla ed apprezzarla, mi sei stata sempre accanto nei momenti difficili e in quelli belli. Auguri mamma, auguri a te che sei la mia più cara amica.

Auguri ad una donna veramente speciale che con la sua dolcezza mi ha riscaldato il cuore, con la sua forza mi ha protetta, con la sua pazienza ha affrontato le mie crisi e con la l'amore che solo una mamma ha nel cuore mi ha cresciuta.

Grazie dell'amore, della comprensione, della pazienza... o più semplicemente grazie!

Mamma, sei la luce che mi accendo ogni giorno!

L'amore di una mamma è insostituibile , ma per me tu sei indispensabile come l'aria che respiro. Ti voglio bene!

Mamma, per la tua festa un treno di baci e di auguri e quattro semplici paroline: ti voglio tanto bene .

Mamma, ho capito che tu appartieni alla categoria B : Bella, Buona, Brava. Sei una mamma davvero speciale!

I miei ricordi preferiti di te , mamma, sono quelli che tu continui a costruire giorno per giorno... il tuo continuo appoggio, la tua silenziosa preoccupazione, il mirabile esempio di amore disinteressato che mi sai dare.

CITAZIONI D'AUTORE

Una buona madre vale cento maestri.

(Papa Giovanni XXIII)

Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri.

(Proverbio ebraico)

Descrivere mia mamma vorrebbe dire parlare di un uragano in tutta la sua potenza.

(Maya Angelou)

Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza e i bambini vi dormono profondamente.

(Victor Hugo)

La mamma dovrebbe essere come una trapunta: tenere i figli al caldo, senza soffocarli.

(Anonimo)

Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini.

(Christian Bobin)

Un bambino senza una madre è un fiore senza la pioggia.

(Proverbio indiano)

Buona festa della mamma!