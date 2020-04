Lavoretto di Pasqua divertente: le teste d’uovo

Stampa

Shutterstock

I lavoretti a tema pasquale sono tantissimi, ma quello che vi proponiamo noi è tanto divertente quanto facile da realizzare. Ovviamente, essendo un lavoretto di Pasqua, il nostro protagonista non può che essere l'uovo!

LAVORETTO DI PASQUA: LE TESTE D'UOVO

Scopo del lavoretto è riprodurre sulle uova i volti dei vostri famigliari, dei vostri amici o, perché no, di personaggi famosi. Queste piccole opere d'arte possono diventare delle meravigliosi decorazioni da esibire sulla tavola imbandita per il pranzo di Pasqua!

COSA SERVE?

1 Pentolino

Qualche uovo

Pasta di zucchero bianca e nera

1 pennello

Colori alimentari

IL PROCEDIMENTO

Riempi un pentolino d'acqua fredda e poi - con la supervisione di un adulto - accendi il fuoco del fornello, immergi le uova e falle bollire per dieci minuti. Dopo toglile dall'acqua e asciugane per bene il guscio.

Prendi un pezzetto di pasta di zucchero bianca (grossa più o meno come una pallina da ping pong) e modellala aggiungendo il colorante alimentare rosso con una punta di giallo per ottenere il rosa, con cui fare naso e orecchie. Procedi così con i differenti colori che vuoi usare per le decorazioni.

Appoggia l’uovo sodo su una base (o un portauovo) per lavorare più comodamente. Dopo aver modellato naso e orecchie, attaccali inumidendo con un pennello la parte che deve aderire al guscio. La base può essere ricavata anche da un rotolo di carta igienica tagliato a metà.

Con la pasta nera realizza baffi, capelli o sopracciglia e attaccali con il pennello inumidito. Decora così tutti i personaggi. Se vuoi riprodurre i tuoi famigliari o personaggi famosi, cerca di replicare qualche dettaglio che rende la "teste d'uovo" riconoscibili.

Termina disegnando con i colori alimentari occhi e bocca.

