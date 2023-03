Lavoretto di Pasqua: Coniglietto Pasquale

Stampa

Caterina Ferrari

Di carta, di spugna, peluche e perfino di cioccolato: il coniglietto è uno dei simboli della Pasqua. Ecco un’idea originale per realizzare il tuo coniglietto di Pasqua

Cosa ti serve

calzino

imbottitura per cuscini o cotone

spago

nastrino colorato e bottone

ago da lana e filo

pennarello e forbici

1 Riempi la punta di un calzino con dell’imbottitura per cuscini o del cotone e lega questa parte con uno spago. Poi infila altra imbottitura, ma non riempire tutto il calzino, e lega anche questa seconda parte (vedi foto).

2 Con le forbici taglia in due metà uguali la parte alta rimasta senza imbottitura.

3 Cuci le due metà tagliate in modo da creare le orecchie del coniglietto (usa un ago da lana per non pungerti o fatti aiutare da un adulto).

4 Cuci un piccolo bottone colorato per ottenere il nasino, poi con un pennarello disegna gli occhi e i baffi. Lega intorno al collo un bel nastrino colorato.