Lavoretti di Pasqua: la ghirlanda pasquale

Stampa

Focus Pico

La Primavera sta sbocciando, la Pasqua si avvicina e le giornate tornano a riempirsi di profumi e colori. Perché allora non approfittare di questo momento magico per liberare un po' di creatività? Ecco allora la ghirlanda pasquale, un bellissimo lavoretto realizzato da Raffaella Castagna per Focus Pico, la rivista più amata dai focusini più piccini.

Al lavoro!

COSA SERVE

Cartoncino bianco A3, cartoncini colorati quadrati

Piatto di carta

Pennello, spago o rafia

Tempera verde

Colla

Forbici

Pennarello nero, matita

Scotch di carta

LA GHIRLANDA PASQUALE: PROCEDIMENTO

Disegna un cerchio sul fondo di un piatto di carta, ritaglialo e poi dipingi con la tempera verde.

sul fondo di un piatto di carta, ritaglialo e poi dipingi con la tempera verde. Sul cartoncino bianco traccia il corpo e l’ala della gallina (vedi foto). Poi sui cartoncini colorati disegna i fiori, il pulcino e le sue ali e le parti che servono per completare la gallina cioè la cresta e il becco.

Foto di Caterina Ferrari

Incolla le varie parti ritagliate per realizzare la gallina e il pulcino. Con un pennarello nero disegna gli occhietti.

Con lo scotch di carta, fissa un pezzetto di rafia ripiegato ad asola sul retro del piatto, lasciando un’estremità più lunga sulla quale fissare il pulcino.

Ecco la ghirlanda da appendere sopra la porta o dove vuoi tu!