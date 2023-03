Laboratorio di Pasqua: le uova di marmo

Stampa

Shutterstock

CHE COSA SERVE

• Uova fresche

• Salsa di soia

(2 cucchiai)

• Sale

(1 cucchiaino)

• Acqua

• Zucchero

(2 cucchiaini)

• Tè nero

1) Dopo averle lavate, fai bollire le uova in acqua calda per circa 10 minuti.

2) Con un mestolo togli le uova dalla pentola (chiedi a un adulto!) e mettile a raffreddare in acqua e ghiaccio.

3) Picchietta il guscio per romperlo, ma non toglierlo. In una pentola con l’acqua metti il tè nero, la salsa di soia, il sale, lo zucchero e spezie a piacere (per es. alloro e anice stellato). Falla bollire e poi rimetti le uova a cuocere per una ventina di minuti.

4) Lascia raffreddare le uova nell’acqua poi mettile in frigo. Dopo circa 12 ore sbucciale, ammira il risultato e... gustale!