Buona Pasqua: bigliettini e card per fare gli auguri

Stampa

Pasqua è arrivata, le uova di cioccolato e le colombe sono già state comprate e fervono i preparativi per i festeggiamenti di domenica. Tutto pronto? No, c'è ancora tempo per realizzare bellissimi biglietti per augurare in modo creativo una Buona Pasqua!

Come?

Basta scaricare le foto presenti nella nostra gallery, ritagliarle e personalizzarle a piacere con disegni e decorazioni. Infine, una bella dedica.

Ecco qualche consiglio...

Un augurio di Buona Pasqua a te a tutti i tuoi cari

Din don, le campane suonano e io voglio festeggiare con te. Buona Pasqua!

Una festa così importante, merita un pensiero importante: ti voglio bene!

Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Bene, io voglio stare con te. Auguri!

Una colomba mi ha portato un augurio e io lo rigiro a te. Buona Pasqua

Sbizzarritevi con la fantasia!

Curiosità: perché il coniglio è un simbolo di Pasqua?

In Italia forse un po' meno, ma nel mondo anglosassone uno dei simboli più diffusi per la festa pasquale è il coniglio. Come mai? Ci sono diverse sono le storie a riguardo...

Sicuramente esistevano riti pagani sulla fertilità che avevano come protagonisti il coniglio e la lepre, entrambi animali molto fertili e dalle cucciolate numerose. Essi diventarono così simboli del rinnovamento della vita e, di conseguenza, della stagione primaverile.

Un’altra leggenda poi narra che fu Sant’Ambrogio, vescovo di Milano, a vedere nel coniglio, che cambia colore del pelo a seconda della stagione, un segno della Resurrezione.