Come creare dei timbri a forma di fiocco di neve

Stampa

Shutterstock

Visti a occhio nudo, i fiocchi di neve sembrano dei piccoli pallini bianchi che cadono dal cielo. Ma se ti è capitato di osservarne uno da molto vicino, magari anche con una lente, avrai visto che in realtà i fiocchi di neve hanno una forma ben precisa! Si tratta di frattali, cioè forme geometriche che hanno schemi che si ripetono in maniera simmetrica (per esempio, anche i vortici sono frattali, ma anche gli alberi, i fiumi e i fiori).

Tutorial per riprodurre fiocchi di neve

In ogni caso, ogni fiocco di neve è diverso eppure simile, con sei punte. Per questo quando li disegniamo o li ricreiamo riproduciamo sempre la stessa forma. Abbiamo scovato per te il modo per realizzare dei timbri a forma di fiocchi di neve, grazie al tutorial dell’Enciclopedia Britannica per bambini online. Ecco come fare!

Materiale

Ecco che cosa ti serve per realizzare i timbri a forma di fiocco di neve:

Scovolini per lavoretti

Forbici

Colori acrilici

Piatti di carta da dipingere

Carta, cartoncino o stoffa (basta che sia una superficie da decorare)

Come realizzare i timbri

Per realizzare i tuoi fiocchi di neve è necessario seguire questi passaggi. Se non hai praticità con le forbici, fatti aiutare da mamma o papà. È un lavoretto molto divertente da fare in famiglia, perché ognuno può personalizzare come vuole il proprio fiocco di neve!

Ecco il procedimento:

Taglia uno scovolino da 30cm in 3 pezzi di 10cm ciascuno Unisci i tre pezzi e fissali al centro legando con un altro scovolino “Apri” i tre scovolini in modo da formare i sei lati del fiocco di neve Adesso taglia un altro scovolino da 30cm in sei pezzi da 5cm l’uno; ti serviranno per creare i “rami” del tuo disegno frattale, quindi dovrai girarli intorno alle sei linee che hai creato A questo punto usa come un timbro il fiocco di neve: versa il colore in un piatto di carta e immergi il tuo fiocco, poi usa il fiocco per creare i fiocchi sulla superficie che hai scelto.

Questo è soltanto un modo per creare i timbri: puoi usare altri materiali e ovviamente puoi ritagliare forme diverse. Una volta creati i timbri, potrai usarli per diversi scopi, come realizzare una decorazione per il Presepe, oppure per un compito di scuola, potrai persino suggerire un’attività da fare in classe durante le ore di Arte. Insomma, dai libero sfogo alla creatività!