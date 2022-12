Lavoretto – Facciamo un pupazzo di Natale

Stampa

Focus Junior

Ecco una facile idea per realizzare in poco tempo e con materiali riciclati di uso comune un simpatico pupazzo di neve. Anzi, due!

Cosa ti serve

Tappo di spumante in sughero

Cartone e cartoncino rosso

Spillo con pallina di plastica rossa

Ciotolina e tempera bianca

Forbici, pennello

Colla stick

Nastro dorato

Scotch di carta

Pennarello nero

1. Dipingi con la tempera bianca un tappo di spumante in sughero (foto sotto). Lascia asciugare e ripassa con una seconda mano di colore.

2. Per realizzare il cappello a cono ritaglia un pezzetto di cartoncino rosso dandogli la forma che vedi nella foto sotto. Poi fai un’asola con il nastrino dorato e fissala con lo scotch alla cima del cartoncino, vicino all'angolo. Avvolgi il cartoncino in modo da formare un cono e fissalo incollando le estremità. Attacca poi al tappo due pezzetti di carta bianca, per fare le braccia del pupazzo.

3. Con il pennarello nero disegna sul tappo gli occhi e i bottoni della giacchetta del pupazzo. Poi, infila poco sotto gli occhi lo spillo con la pallina di plastica rossa: sarà il naso.

4. Ritaglia due strisce di cartone per realizzare gli sci (foto sotto) e incollali alla base del tappo. Puoi divertirti a realizzare anche altri personaggi, per esempio un pinguino da appendere al tuo albero di Natale.

Ecco il tuo pupazzo di neve (e il pinguino) da appendere all'albero di Natale!

Ideazione del lavoretto di Raffaella Castagna, foto di Caterina Ferrari