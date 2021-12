Lavoretto di Natale semplice e veloce: l’elfo snodato

Stampa

Basta un vecchio scatolone, qualche tempera o colore acrilico e dei fermacampioni per realizzare un elfo che muove gambe, braccia e testa. Ecco l'elfo snodato

CHE COSA SERVE

Cartone spesso (ricavato da uno scatolone o materiale da imballaggio)

Colori acrilici o tempere dei seguenti colori: bianco, nero, verde, rosso, color carne (in mancanza di questa tonalità si può ottenere con il colore bianco e una punta di rosso)

Fermacampioni

Matita e pennarello nero

Forbici o taglierino (e la presenza di un adulto che lo usi)

COME SI FA (PROCEDIMENTO)

Iniziamo a misurare dei quadrati e dei rettangoli da cui ricaveremo le singole parti del corpo del nostro elfo: la testa, il busto, le braccia, le gambe il colletto e le mani. (Per chi volesse avere un'indicazione di massima, queste sono le nostre misure:

quadrato del busto: base 20 cm x 38 cm di altezza

rettangolo delle gambe, entrambe: base 20 cm x 40 cm di altezza

testa+collo: base 23 cm x 30 cm di altezza

braccio: base 5 cm x 20 cm di altezza ( ripetuto due volte)

mani: base 7 cm x 10 cm di altezza

colletto: può essere molto largo o coprire soltanto la parte delle spalle, da decidere liberamente a seconda dei gusti

Dopo aver deciso le dimensioni delle singole parti dell'elfo disegniamo le sagome all'interno dei quadrati e dei rettangoli, prima a matita e quando siamo sicuri ripassiamo le forme con un pennarello, a mano libera: un ottimo esercizio per acquistare confidenza con il disegno!

Adesso andiamo a ritagliare tutte le parti, ci facciamo aiutare da un adulto per l'uso del taglierino, o anche delle forbici, se non ci sentiamo sicuri...

E cominciamo a dipingere le singole parti: sulla sagome della testa ricaviamo in un secondo momento la parte del cappello e del suo festone, quindi applichiamo i colori, verde per il cappello, rosso per il bordo con le punte e la parte del viso color carne, un rosa tenue, che possiamo ricavare anche dall'unione del colore bianco a una punta di colore rosso.

Completiamo la testa con un ciuffo di capelli neri e poi passiamo al busto: nel punto vita ricaviamo una cintura con la fibbia.

Dipingiamo la fibbia di bianco e la cintura di nero.

E adesso passiamo alle gambe: disegniamo le righe delle calze e la decorazione a punta delle caviglie.

Quando abbiamo dipinto tutte le parti lasciamo asciugare una mezza giornata, poi ci facciamo aiutare da un adulto per fare i buchi nei quali inseriremo i fermacampioni: sul collo e sul colletto, sulle spalle e sulle braccia, nella parte alta, sulle gambe, come si vede dalle immagini.

E anche sulle mani, nel punto in cui ci sono i festoni a punta.

Ed ecco il nostro elfo snodato finito, pronto per saltare e giocare insieme a voi!

Ricreate tanti pupazzi con lo stesso meccanismo, che si vede semplificato nella figura finale!

