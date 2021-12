Lavoretto di Natale ispirato alla Notte di Natale di Matisse

Facciamoci ispirare dall'opera di un grande pittore, incisore, illustratore e scultore francese: un bozzetto per vetrata che si trova al MoMa di New York, Notte di Natale di Matisse del 1952. In quest'opera Henri Matisse trasforma la realtà in forme estremamente semplici e piatte, semplificandole al massimo e usando colori molto brillanti e puri. Il risultato? Effetti molto dinamici e cromie sempre a contrasto!

CHE COSA SERVE

Cartoncini colorati

Fogli bianchi per bozzetto

Matita e pennarello nero

Forbici

Colla

"NOTTE DI NATALE" DI MATISSE: COME SI FA

Possiamo iniziare a realizzare la miniatura della nostra opera, per poi riprodurla in scala più grande (qui abbiamo moltiplicato per tre ogni misura della miniatura). Prima di iniziare, possiamo disegnare su un foglio bianco il bozzetto, a mano libera, di quello che vogliamo realizzare...

Alcune misure dell'opera (quella grande):

base 22,5 cm

altezza 54 cm

riquadri interni: base 9 cm circa e altezza 11 cm circa (ma scegliamo liberamente le dimensioni)

Se vogliamo realizzare prima la miniatura dividiamo per tre ogni misura. Oltre alle misure, possiamo definire le forme delle figure da inserire, sempre sul foglio del bozzetto.

Iniziamo a ricavare tutte le forme dai cartoncini colorati, che poi andremo a incollare sulla base blu.