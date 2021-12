Lavoretto di Natale facile e veloce: le palle di Natale

Stampa

Se non riesci a stare nella pelle per l'attesa del giorno più bello dell'anno, prova a incanalare tutta la magia del momento in un lavoretto semplice e veloce da realizzare: le palle di Natale!

LE PALLE DI NATALE: CHE COSA SERVE

Un vasetto della marmellata vuoto e pulito

Glicerina (o olio per neonati)

Supercolla

Acqua

Una statuina o un oggetto di plastica, glitter e paillette

LE PALLE DI NATALE: COME SI FANNO

Incolla l’oggetto scelto all’interno del tappo del barattolo. Mentre la colla fa presa riempi il barattolo per ¾ di acqua.

Aggiungi un cucchiaino di glicerina, le paillette e alcuni glitter (senza esagerare).

Metti la supercolla tutto intorno all’apertura del vasetto e avvita bene il tappo (occhio a non incollarti le dita!) in modo che non si sviti da solo.

Agita la tua “palla di vetro” e osservala: le paillette e i glitter scenderanno lenti come se fossero veri fiocchi di neve.

