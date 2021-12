Lavoretti di Natale: costruisci le casette del presepe

Stampa

Una delle cose più divertenti del Natale, è fare il presepe. Ogni anno la stessa magia dell'aprire il pacco in cui erano state riposte l'anno precedente le statuine, le casette, la carta con il cielo stellato, la cometa, la mangiatoia... Ogni anno, però, è bello aggiungere un "pezzo" nuovo al presepe e sarebbe ancora più bello costruirlo con le proprie mani. Ecco un tutorial per realizzare una casetta del presepe tutta fai da te.

Ti occorrono colori acrilici, colla e polistirolo. Per le incisioni con il taglierino dei dettagli fatti aiutare dai tuoi genitori. Per il resto segui il video che ti spiega come fare a rendere il tuo presepe (e il tuo Natale) ancora più speciale con la casetta più originale, quella fatta con le tue mani.

COME FARE UNA CASETTA DEL PRESEPE FAI DA TE [VIDEO]



Già che ci sei puoi anche preparare regali bellissimi fai-da-te.