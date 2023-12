Lavoretto di Natale: le renne di Babbo Natale

Stampa

Caterina Ferrari

Il periodo natalizio è il momento perfetto per lasciare spazio alla tua creatività e aggiungere un tocco speciale alle decorazioni. Le renne di Babbo Natale poi, sono un simbolo di questa festività e ora puoi crearle facilmente utilizzando la pasta da modellare marrone e rossa. Sei pronto? Segui passo dopo passo le indicazioni per creare queste adorabili renne natalizie.

1) Prepara la pasta da modellare

Per iniziare, procurati della pasta da modellare marrone e rossa, insieme a uno stecchino e alcuni rametti di legno.

2) Realizza il corpo e la testa

Prendi due piccoli pezzetti di pasta marrone e arrotolali tra le mani per formare due cilindri. Uno dei cilindri dovrà essere leggermente più grande dell'altro; questo sarà il corpo della renna, mentre il più piccolo diventerà la sua testa.

3) Crea le zampe, il collo e le corna



Ora è il momento di preparare i dettagli che daranno vita alle tue renne. Prendi alcuni rametti di legno e li userai come zampe (quattro in totale), collo (uno) e corna (due). Con pezzetti aggiuntivi di pasta da modellare marrone, crea la coda e le orecchie della renna.

4) Aggiungi i dettagli finali

Per dare un tocco di colore, utilizza la pasta rossa per formare due palline. Una di queste diventerà il naso della renna, mentre l'altra sarà un cuoricino che attaccherai al corpo. Con l'aiuto dello stecchino, crea due piccoli buchi sul muso per rappresentare gli occhi.

5) Assembla la tua renna di Babbo Natale

Ora che hai preparato tutti i pezzi, è il momento di assemblare la tua renna di Babbo Natale. Inserisci i rametti di legno nei cilindri di pasta per formare il corpo, le zampe, il collo e le corna. Assicurati che tutto sia fissato saldamente. Attacca il naso rosso sulla faccia della renna e posiziona il cuoricino sulla parte anteriore del corpo. Utilizza lo stecchino per creare i dettagli degli occhi.

6) Lavoretto finito

Hai appena creato delle adorabili renne di Babbo Natale. Queste simpatiche creazioni non solo sono divertenti da realizzare, ma aggiungeranno un tocco speciale alle tue decorazioni natalizie. Mettiti all'opera e sperimenta con diverse dimensioni e stili per rendere le tue renne uniche.

Buon divertimento e buon Natale!

Tratto da: Focus Pico

Scarica il pdf Le renne di babbo natale