Lavoretti di Natale con gli origami

Il Natale è una splendida occasione per divertirsi anche facendo semplici lavoretti con colla, forbici e carta e un po' di pazienza! Con la tecnica dell'origami puoi creare scatole, stelle, alberi, presepi e tanti altri lavoretti... per un Natale semplicemente fantastico .

Quindi visto che mancano ancora alcuni giorni al Natale, cerca in casa o chiedi alla mamma dove puoi trovare alcuni fogli colorati.

Poi, qui sotto trovi tanti video tutorial semplici e divertenti per realizzare i tuoi lavoretti di Natale con la tecnica dell' origami .

Alcuni dei video sono in inglese ma è facile capire il procedimento anche semplicemente guardando le immagini

LAVORETTI SEMPLICI di NATALE: COME FARE UNA STELLA COMETA A CINQUE PUNTE ORIGAMI [VIDEO]