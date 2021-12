10 fantastici lavoretti creativi da fare per Natale

Stampa

Se Natale è il giorno più magico che ci sia, l'attesa delle Feste è il momento migliore per scatenare la nostra fantasia. Facendosi ispirare dall'atmosfera natalizia infatti, chiunque può creare con le proprie mani bellissimi oggetti a tema usando solo pochi materiali... E sfruttando i consigli di Focus Junior. Forza, allora, proviamo alcuni fantastici lavoretti creativi da fare a Natale!

I MIGLIORI LAVORETTI CREATIVI DA FARE PER NATALE

Idee per decorare l'albero, realizzare simpatici addobbi e abbellire la casa con meravigliose decorazioni natalizie. Attenzione però, noi diamo l'idea, ma il bello è proprio personalizzare ogni lavoretto con la propria fantasia.

LA GHIRLANDA DI CARTA RICICLATA

Un meraviglioso addobbo natalizio realizzato con fogli di giornali riciclati.

Cosa serve

Vecchi riviste di giornale

Spago

Un po' di cartone

Qualche sacchetto di carta

Nastro adesivo

Un po' di nastro

Come si fa

Con l'aiuto di un adulto, ritagliare un anello di medie (o grandi) dimensioni da un vecchio cartone.

di medie (o grandi) dimensioni da un vecchio cartone. Ricavare dalle pagine delle riviste tanti rettangoli . Una volta finito, arrotolare ogni rettangolo e leghiamolo con un pezzetto di spago. Occorre farne abbastanza da ricoprire tutto l'anello di cartone

. Una volta finito, ogni rettangolo e leghiamolo con un pezzetto di spago. Occorre farne abbastanza da ricoprire tutto l'anello di cartone Con del nastro adesivo, attaccare ogni rotolino all'anello.

ogni rotolino all'anello. Decorare a piacere la ghirlanda: attacchiamo delle palline, dei tappi colorati o delle stelline ricavate da un sacchetto di carta

a piacere la ghirlanda: attacchiamo delle palline, dei tappi colorati o delle stelline ricavate da un sacchetto di carta Applichare infine un nastro alla ghirlanda per attaccarla alla porta

GLI ADDOBBI NATALIZI FAI-DA-TE

Prepariamo un tavolo di lavoro, le nostre formine realizzate con matite, righelli e compassi (o altro), e scateniamo la nostra creatività realizzando degli splendidi addobbi natalizi.

Cosa serve

Cartoncini (bianchi o colorati)

Pennarelli

Come si fa

Ritagliare diverse formine per tutti gli addobbi da realizzare: un grosso cerchio per la barbona di Babbo natale, cerchi più piccoli per testa, pompon del berretto e occhi, quadrati per i pacchi regalo, strisce oblique per le decorazioni ecc...

per tutti gli addobbi da realizzare: un grosso cerchio per la barbona di Babbo natale, cerchi più piccoli per testa, pompon del berretto e occhi, quadrati per i pacchi regalo, strisce oblique per le decorazioni ecc... Incollare i vari elementi per realizzare le figure finite. Il bello è che potete aggiungere tutti i dettagli che volete!

IL CALENDARIO DELL'AVVENTO

Prepariamo il calendario dell'Avvento con materiale di riciclo, senza rinunciare ai colori e alla dolcezza!

Cosa serve

24 rotoli di carta igienica

Pezzi di cartone

Un po' di carta crespa colorata (rosso e verde sono perfetti)

Piccoli oggetti per la sorpresa (opzionale)

Spago

Un po' di carta bianca

Come si fa

Ritagliare un grosso quadrato da un pezzo di cartone sufficientemente grande. Terminato, disegnare un cerchio di medie dimensioni al centro del quadrato e ritagliarlo, in modo da avere un buco .

da un pezzo di cartone sufficientemente grande. Terminato, disegnare un cerchio di medie dimensioni al centro del quadrato e ritagliarlo, in modo da avere un . Inserire all'interno di ogni rotolo una piccola sorpresa (un cioccolatino, un giochino, un foglietto contenente una poesia o un pensierino ecc...).

(un cioccolatino, un giochino, un foglietto contenente una poesia o un pensierino ecc...). Ricoprire i rotoli di cartone con della carta crespa colorata . Si possono alternare i colori per ottenere un effetto migliore. Sigilliamo il tutto con dello spago, come se fossero tante caramelle.

. Si possono alternare i colori per ottenere un effetto migliore. Sigilliamo il tutto con dello spago, come se fossero tante caramelle. Incollare i rotoli sul cartone, seguendo la circonferenza del cerchio vuoto al centro.

i rotoli sul cartone, seguendo la circonferenza del cerchio vuoto al centro. Ritagliare piccoli cerchi di carta bianca e disegnarci sopra un numero da 1 a 24 .

. Incollare ogni numero su un rotolo diverso. Così facendo, ogni giorno di dicembre si potrà scartare il rotolo corrispondente a quella data!

BURATTINI O ADDOBBI?

Babbo Natale e i suoi amici elfi si possono usare come addobbi da appendere o burattini per giocare.

Cosa serve

Forbici dalla punta arrotondata

Spago

Colla

Scotch

Macchinetta sparabuchi

Come si fa

Stampare due copie di ciascun pupazzo per ogni alunno. Tagliare con cura tutti i pezzetti dei tre burattini e preparatevi dello spago.

per ogni alunno. Tagliare con cura tutti i pezzetti dei tre burattini e preparatevi dello spago. A parte, preparare dei rotolini di carta : uno più lungo, circa 6 cm e l'altro più corto, circa 3 cm, e chiudeteli con un pezzettino di scotch. Attaccateli con un po’ di colla o con altro scotch sul retro del burattino: quello più lungo in alto, all'altezza delle spalle, quello più corto in basso, all'altezza dei fianchi.

Prendere lo spago e tagliare due pezzi di circa 10 cm . Fare passare attraverso i rotolini che avete attaccato dietro al burattino. Incollare con lo scotch, o con un po’ di colla, le mani e gli stivali al filo. Il burattino di Natale è pronto! Il procedimento per l'Elfo e il Pupazzo di neve è esattamente lo stesso (naturalmente il Pupazzo non ha i piedi!).

Natale Il procedimento per Per appenderli: incollare nella parte alta del burattino (proprio dietro la testa) un filo ad anello per poter poi appendere la figura. Si può anche praticare un forellino con una macchinetta per i buchi e far passare lo spago attraverso.

IL BIGLIETTO POP

Un biglietto a forma di abete fuori dagli schemi per pensieri e regali di Natale che possano rinnovare un po' i colori e gli stili tradizionali di questa festa magica

Cosa serve

Cartoncini.

Pennarelli.

Forbici (anche ondulate).

Come si fa

Iniziare facendo una bozza con la sagoma desiderata dell'albero. La figura però non va disegnata intera, ma "spezzetata" in diverse porzioni.

Decorare le diverse porzioni dell'albero (palline, strisce ecc...)

Colorare sbizzarendosi con le combinazioni.

Ritagliare il biglietto

IL BIGLIETTO DI NATALE CON IL GIORNALE A STRAPPO

Tra i lavoretti creativi da fare a Natale, ne proponiamo ora uno che trasforma materiali di recupero in un bellissimo biglietto natalizio!

Cosa serve

Una vecchia rivista o un vecchio quotidiano (cercare anche pagine con del colore rosso)

Cartone

Cartoncino rosso

Colla

Righello

Come si fa

Ritagliamo dal cartoncino rosso un rettangolo lungo 14x28 cm.

Pieghiamo in due il cartoncino rosso.

Ritagliamo un rettangolo di cartone che possa essere applicato sopra una delle facce del cartoncino lasciando almeno un cm di margine.

Strappare un po' di striscioline dalle pagine della rivista.

Incollarle al cartone riproducendo la sagome di un albero di Natale.

Ritagliare da un pezzo di carta rosso una stella rossa: sarà il puntale.

LA SCATOLA REGALO DI NATALE

Ecco uno dei più bei lavoretti creativi da fare a Natale che ci mostra come realizzare una scatola regalo da arricchire con la nostra fantasia: il vero regalo sarà il sorriso di chi riceverà il nostro pensiero!

Cosa serve

Un foglio di carta.

Un righello.

Una scatola da scarpe.

Cartoncini colorati.

Come si fa

Prendere le misure della scatola.

Disegnare le decorazioni da applicare ad ogni lato della scatole. I disegni cambiano in base a ciò che si vuole realizzare (Babbo Natale, un elfo ecc...).

Ritagliare le sagome e comporle sopra i lato della scatola.

LA GHIRLANDA DI MOLLETTE DI LEGNO

Con alcune mollette di legno, dipinte da te, puoi realizzare questo addobbo vivace e facilissimo da realizzare! Usare materiale di riciclo non è mai stato così divertente!

COSA SERVE?

Mollette da bucato di legno.

Vecchi cartoni.

Tempere o colori acrilici.

PROCEDIMENTO

Ricavare dai pezzi di cartone un anello di medie dimensioni.

di medie dimensioni. Dipingere le mollette di verde (o del colore preferito). Lasciare asciugare per una mezza giornata.

(o del colore preferito). Lasciare asciugare per una mezza giornata. Ricoprire la circonferenza di cartone con una carta crespa verde (meglio se di una tonalità più tenue rispetto alle mollette, così da farle risaltare).

verde (meglio se di una tonalità più tenue rispetto alle mollette, così da farle risaltare). Applicare le mollette al cerchio .

. Aggiungere delle decorazioni o dei disegni: ecco fatto in poco tempo una meravigliosa ghirlanda natalizia!

IL SACCHETTO RENNA

Con questo lab di Focus Junior possiamo crearne una copia di carta della renna Rudolph per contenere i nostri regali!

Cosa serve

Un sacchettino di carta (di colore marrone)

Un foglio di carta (o cartoncino bianco)

Pennarelli

Cartoncini colorati

Come si fa

Realizzare le sagome degli elementi della renna: due occhi, due iridi (nere), due corna, il muso, il naso rosso ecc..

Ricopiare le sagome sui cartoncini del giusto colore. Poi ritagliamo ogni figura.

Applicare le diverse sagome (con scotch o colla) al sacchetto.

Abbellire con una scritta (es: auguri). Si può disegnare o ricavare dai cartoncini colorati.

FIOCCHI DI NEVE... DI CARTA

Riproduciamo in casa l'atmosfera innevata con semplice carta bianca, o di riciclo, e qualche rametto di legno raccolto in un sentiero di campagna, o in un parco, un vaso e po' di sale.

Cosa serve

Carta bianca, o di riciclo. Rametti di legno. Tempera bianca, o colore acrilico bianco. Vaso, meglio se trasparente. Sale.



Come si fa

Con la tempera bianca dipingiamo i rametti, lasciamo asciugare per una giornata circa (se vogliamo ottenere un bianco più coprente intingiamo il pennello direttamente nel tubetto, senza diluire in colore con acqua

i rametti, lasciamo asciugare per una giornata circa (se vogliamo ottenere un bianco più coprente intingiamo il pennello direttamente nel tubetto, senza diluire in colore con acqua Recuperiamo la carta, bianca o da riciclo, e scegliamo che tipo di disegno fare, ne esistono molti tipi...

