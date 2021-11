I migliori lavoretti di Natale per bambini

Stampa

Shutterstock

Quando si avvicina Natale, la magia delle feste inebria tutta la redazione e si preparano lavoretti fantastici che possono rendere davvero unici addobbi e pensierini per amici e parenti. Se siete in cerca di idee, ecco allor i Lavoretti di Natale di Focus Junior!

LAVORETTI DI NATALE: ADDOBBI

Ghirlande creative e alberi amici dell'ambiente. Ecco le nostre idee per splendidi addobbi natalizi per rallegrare la casa e scatenare la creatività.

LAVORETTI DI NATALE: REGALI E BIGLIETTI D'AUGURI

Scartare un regalo sotto l'albero è meraviglioso, ma come si dice in questi casi è veramente il pensiero che conta. Un pacchetto fantasioso e un biglietto personalizzato dunque possono rappresentare un bellissimo modo per dire ai nostri cari "vi vogliamo bene!"

LAVORETTI DI NATALE: DISEGNI E IDEE CREATIVE

Natale è un ottimo momento per dare libero sfogo alla nostra vena artistica.

CURIOSITÀ SUL NATALE

Per trarre ispirazione o semplicemente soddisfare qualche curiosità, perché non leggera anche questi articoli riguardanti il periodo natalizio?