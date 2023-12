I lavoretti di Focus Junior: la giostrina natalizia

Stampa

Caterina Ferrari

L'ispirazione per questa giostrina natalizia è nata dalla creatività di Raffaella Castagna e la sua passione per l'arte delle decorazioni fatte a mano.

Le fotografie di Caterina Ferrari invece ne hanno catturano la magia, fotografando ogni passaggio per la realizzazione di questo laboratorio natalizio.

Un percorso artistico molto creativo

Questo laboratorio ti guiderà attraverso pochi semplici passaggi nella creazione della tua giostrina natalizia. Dalla preparazione dei cartoncini e il ritaglio delle forme, fino all'aggiunta di dettagli e brillantini, questa attività ti offrirà l'opportunità di mettere in mostra la tua creatività e il tuo spirito natalizio. Per realizzare la tua giostrina natalizia avrai bisogno di alcuni materiali facilmente reperibili.

Cosa serve

• gruccia in metallo

• cartoncini

• colorati

• cordino o

• nastro di rafia

• Giostrina natalizia

• bianchetto

• matita

• colla,

• forbici

• tappo di

• plastica

• brillantini

1- Piega a metà tre cartoncini di colori diversi e disegnaci sopra: una stella, un cuore e un cerchio. Poi ritaglia tutto tranne il punto in cui il disegno coincide con la piega del cartoncino, in modo da ottenere delle figure doppie, come nella foto.

2- Seguendo lo stesso procedimento disegna e ritaglia da altri cartoncini: un albero, un omino di pan di zenzero, una luna, una casetta e una pecora.

3- Poi incolla il nastro di rafia in mezzo alle decorazioni, come nella foto.

4- Infine completa le decorazioni: incolla le finestre alla casetta, attacca i brillantini alle palline, disegna la faccia dell’omino di zenzero, della pecora e della luna. Poi lega i nastrini a un appendiabito e incolla sul gancio un cappello di Babbo Natale realizzato con il cartoncino rosso e bianco.

La giostrina natalizia: una decorazione originale

Con questa creazione, potrai aggiungere un tocco di magia al tuo Natale e creare ricordi preziosi con la tua famiglia e i tuoi amici.

Buon Natale e buon divertimento!

Scarica il pdf giostrina natalizia