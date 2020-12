FJ Lab di Natale: la carta da pacco natalizia per i regali

Stampa

Siete alla ricerca di una carta da regalo speciale per impacchettare i pensieri di Natale? Oggi vi proponiamo un lab adatto: la carta da pacco natalizia personalizzata per spolverare con la magica atmosfera delle feste ogni paco o pacchettino.

Per realizzare la carta da pacco natalizia non occorre impazzire con materiali introvabili: è sufficiente recuperare un pezzo di carta bianco, fare un modellino (uno stencil) di fiocco neve con la forma che vogliamo e poi usarlo per decorare il nostro rivestimento.

Guarda il nostro video!

PROVA TUTTI I NOSTRI LAB:

FJ Lab di Natale: gli addobbi natalizi (VIDEO)

FJ Lab di Natale: il biglietto Pop (VIDEO)

FJ Lab di Natale: la scatola regalo di Natale (VIDEO)

FJ Lab di Natale: Acquerelli e matite per atmosfere innevate (VIDEO)

FJ Lab di Natale: l'Eco-albero di cartone (VIDEO)

FJ Lab di Natale: il sacchetto renna (VIDEO)

FJ Lab di Natale: i biglietti d'auguri di Natale (VIDEO)

FJ Lab: Monumenti Mix & Match

FJ Lab di disegno: dipingiamo un puzzle come Mondrian

FJ Lab: il ghiaccio fondente

FJ Lab: facciamo un vaso greco

J Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil (VIDEO)

FJ Lab: un soffio nell'elica

FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

FJ Lab: il Sole da cucina

FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

FJ Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil

E tanti altri ancora!