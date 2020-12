FJ Lab di Natale: il biglietto Pop (VIDEO)

Stampa

Verde, rosso, oro, bianco, a volte blu: i colori tradizionali del Natale sono gli stessi da sempre e tutti noi amiamo utilizzarli negli addobbi e nelle decorazioni per immergerci nella magica atmosfera di questo periodo. Ma perché, per una volta, non provare a sperimentare qualcosa di diverso? Eccoci dunque a proporvi un bigliettino natalizio un po' particolare, che vada a rinnovare lo stile natalizio "classico": il biglietto Pop!

Come realizzare il biglietto Pop? Guarda il nostro video!

