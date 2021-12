FJ Lab di Natale: i fiocchi di neve (di carta)

Stampa

Riproduciamo in casa l'atmosfera innevata con i fiocchi di neve (di carta): basta un po' di semplice carta bianca, o di riciclo, e qualche rametto di legno raccolto in un sentiero di campagna, o in un parco, un vaso e po' di sale.

Cosa serve

Carta bianca, o di riciclo. Rametti di legno. Tempera bianca, o colore acrilico bianco. Vaso, meglio se trasparente. Sale.



Come si fa

Con la tempera bianca dipingiamo i rametti, lasciamo asciugare per una giornata circa (se vogliamo ottenere un bianco più coprente intingiamo il pennello direttamente nel tubetto, senza diluire in colore con acqua

i rametti, lasciamo asciugare per una giornata circa (se vogliamo ottenere un bianco più coprente intingiamo il pennello direttamente nel tubetto, senza diluire in colore con acqua Recuperiamo la carta, bianca o da riciclo, e scegliamo che tipo di disegno fare, ne esistono molti tipi...

GUARDA IL VIDEO E SCOPRI COME REALIZZARE I FIOCCHI DI NEVE (DI CARTA)

